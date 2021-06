ING staat als eerste grote bank taxaties op afstand van woningen toe

Het wordt daardoor voor huizenkopers goedkoper om een hypotheek te nemen. Een taxateur kost gemiddeld zo'n 450 euro en een desktoptaxatie van bijvoorbeeld Calcasa kost slecht enkele tientjes. Er is wel één voorwaarde: ING staat het alleen toe als 90 procent van de woningwaarde wordt getaxeerd. Bij een hypotheek die tot 100 procent gaat, blijft fysieke taxatie noodzakelijk.

Direct bij aanvraag moet duidelijk zijn of een woning geschikt is om via desktoptaxatie gewaardeerd te worden. Het oordeel van de taxateur is vervolgens binnen vier uur beschikbaar. Deze desktoptaxatie kost 69 euro. Als er geen desktoptaxatie mogelijk is of de taxateur keurt de modelwaarde af, dan zijn er geen kosten verschuldigd, maar dient wel een fysieke taxatie plaats te vinden, zo laat ING weten.

NHG is ook om

Ook NHG neemt vanaf 1 juli genoegen met een desktoptaxatie. Het is een taxatievorm waarbij de taxateur een modelwaarde beoordeelt, evalueert en goedkeurt. Het wordt gedaan met behulp van een statistisch model en data over de woningmarkt. Op dit moment kun je een woning voor een NHG-hypotheek (huizen onder de 325.000 euro) alleen nog op de traditionele manier laten taxeren.

,,De nieuwe vorm van taxeren biedt een oplossing voor eenvoudige situaties waarbij een uitgebreide taxatie niet nodig is", zegt Wim Flikweert namens ING. ,,Met de desktoptaxatie besparen klanten enkele honderden euro’s. Daarnaast kan de desktoptaxatie binnen enkele uren uitsluitsel bieden, terwijl een fysieke taxatie een doorlooptijd kent van enkele dagen.”

Nog veel onduidelijk

Volgens Marga Lankreijer-Kos, hypotheekdeskundige bij Independer, is het goed nieuws dat de desktoptaxatie wordt geaccepteerd, maar is er nog veel onduidelijk over wat er na 1 juli gaat gebeuren. ,,Er gelden nieuwe regels voor het taxeren. Taxateurs moeten op examen om aan strengere kenniseisen te voldoen over de energieprestatie en bouwkundige staat van huizen. Via internet aanvragen kost enkele tientjes. Wat de nieuwe tarieven worden voor fysieke taxaties, weten we nog niet. Wat wordt de doorlooptijd? Het gaat waarschijnlijk meer tijd kosten om een taxateur in te schakelen en ze hebben er ook meer werk aan.”

Lankreijer-Kos merkt bovendien op dat niet alle hypotheekverstrekkers meegaan in de beweging van NHG. ,,Banken komen met hun eigen beleid over taxaties, Calcasa, desktoptaxaties en WOZ-verklaringen. Want in sommige gevallen is ook een WOZ-verklaring genoeg om een hypotheek goed te keuren. Ik weet van een aantal banken dat die van de NHG-regel afwijken, dus voor nieuwe leningen en verhogingen alleen volledige taxaties accepteren. Met dat verschil moet je als consument rekening houden.”

Ook wijst de hypotheekdeskundige erop dat veel huizen 100 procent gefinancierd worden. ,,Voor een klant die wat eigen geld inlegt en een hypotheek met NHG afsluit, zou het natuurlijk wel voordeliger zijn, maar het geldt niet voor iedereen.”

