Internetcriminelen ontdekken de woningnood, politie waarschuwt voor nepverhuursites

Gedupeerde Julian: ‘Ik bleek voor de gek gehouden’

Julian, zijn volledige naam is bij de redactie bekend, woonde vorig jaar nog thuis bij zijn ouders, maar zocht woonruimte in Den Bosch waar hij studeerde. ,,Bij het zoeken kwam ik via Facebook terecht op verhuursite Monzaa.nl. Ik moest 15 tot 20 euro betalen om in aanmerking te komen voor woonruimte en heb me ingeschreven. Toen ik vervolgens reageerde op appartementen, kreeg ik geen enkele reactie.” Julian kreeg een raar gevoel en ging op onderzoek uit. ,,Al snel ontdekte ik dat het niet klopte. Zo trof ik bij appartementen in verschillende steden dezelfde foto's aan. Ik bleek voor de gek gehouden.”



Heel gek was het niet dat hij aanvankelijk geen argwaan koesterde. ,,Hoewel zeker niet de hoofdprijs werd gevraagd, was de aangeboden woonruimte ook niet spotgoedkoop. Mijn broer woont in Den Bosch, ik ken de markt en het aanbod daar een beetje.” Uiteindelijk stuurde Julian een e-mail naar het contactadres op de malafide site, waarbij hij met politieaangifte dreigde als er geen opheldering kwam. ,,Toen kreeg ik ineens een reactie: als ik mijn aangifte zou intrekken dan kreeg ik mijn geld teruggestort. Ik zei dat ik dat zou doen en kreeg inderdaad het bedrag terug.” Een leugentje om bestwil, want de aangifte zette hij door. ,,Voor mij was het een principekwestie, het ging me niet om het geld. Ik wil voorkomen dat dit meer mensen overkomt.”