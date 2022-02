Interpolis heeft al ‘erg veel’ meldingen van stormschade binnengekregen

In een paar uur tijd steeg het aantal schademeldingen sinds woensdagavond van 1062 (vooral meldingen na storm Dudley) ‘naar maar liefst 2421 om 20.00 uur vrijdagavond’.

Meer dan 90 procent van die meldingen betreft schade aan woningen. ,,Vaak gaat het om schade aan daken door losgewaaide dakpannen of dakdelen en er zijn beschadigingen door vallende takken en bomen.”

De meeste meldingen komen uit Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Brabant en Noord-Holland.

De verzekeraar raadt mensen aan om voorzichtig te blijven en ‘geen gekke capriolen uit te halen’ om de schade op te nemen of noodvoorzieningen te treffen. ,,Ga dus niet het dak op terwijl het nog stormt.”

Vele honderden meldingen bij veiligheidsregio’s

Ook veel veiligheidsregio’s hebben het vandaag druk gehad met meldingen van schade en overlast door de storm. Zo kwamen er bij de meldkamer van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant volgens een woordvoerster tussen 10.00 en 19.00 uur precies 399 meldingen binnen.

De meeste meldingen kwamen uit Breda, gevolgd door Tilburg en Bergen op Zoom. De piek van de meldingen lag tussen 16.00 en 17.00 uur, daarna werd het minder druk. De meeste schade is ontstaan door omgevallen bomen en afgewaaide daken. Zo ontstond er schade aan de daken van een winkelcentrum en de brandweerkazerne in Bergen op Zoom. Ook het dak van een blok huizen in Dongen werd er door de wind afgeblazen.

In de regio rond Eindhoven was de meldkamer volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost overbelast. Medewerkers van alle brandweerposten zijn aan het werk, aldus een woordvoerder. Het gaat daarbij om het verwijderen van bomen en takken op de weg en het herstellen van schade aan woningen en bedrijfspanden.

Takken en bomen

Bij de brandweer Zeeland kwamen zeker 380 meldingen van overlast door de storm binnen. Daarbij ging het onder meer om meldingen van weggewaaide daken en omgewaaide bomen. De brandweer zorgde er vrijdagmiddag voor dat alle posten werden bezet om mensen ter plekke te kunnen aanhoren. Daartoe was besloten vanwege de overbelasting van de telefoonlijnen. Vanaf 20.00 uur was de brandweer niet meer aanwezig op de brandweerposten, omdat de meldkamer toen weer goed bereikbaar was.

In Limburg bleef de schade door de storm grotendeels beperkt tot omgewaaide bomen en rondvliegende dakpannen. Limburg is de enige provincie waarvoor de mildere code geel werd afgegeven. Toch klaagde ook de brandweer in Zuid-Limburg over het grote aantal meldingen waardoor de meldkamer overbelast raakte en mensen langer moesten wachten op assistentie.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid moest tot 20.00 uur ongeveer 250 meldingen ontvangen. Daarna nam het aantal af. ,,Maar voordat de brandweer deze hulpvragen allemaal afgehandeld heeft, zijn we nog wel een tijd bezig”, twitterde de veiligheidsregio.