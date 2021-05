Jaap (67): ‘We wonen schitterend aan het water’

Hoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Jaap Mackenzie (67) uit Alphen aan den Rijn.

Hoe woont u?

,,Samen met mijn vrouw woon ik in een dijkwoning uit 1986 in Alphen aan den Rijn. Dat wil zeggen: een woning met vier verdiepingen aan een dijk. Als je door de voordeur komt, kom je op de eerste verdieping binnen. Kom je door de tuin, sta je op de begane grond. We hebben een woonoppervlak van 150 vierkante meter. Eigenlijk wonen we in een veel te groot huis voor twee personen. We zijn low profile wel op zoek naar iets gelijkvloers, maar zoiets is als de drommel ingewikkeld te vinden.

Het huis was in die tijd een isoplus-woning, dus redelijk goed geïsoleerd. Het warm water komt via een gasgeiser en verder is alles elektrisch. We hebben twee (laser)petroleumkachels waarmee we verwarmen. We hebben ook een huisje in Frankrijk, ik denk dat die kachels iets Frans zijn. Daar hebben we het van. Voor de brandstof betaal ik jaarlijks ongeveer 100 euro.”

Wat staat er op uw jaarrekening?

,,Over het afgelopen jaar kostten de stroom (-123,01 euro) en het gasverbruik (380,15 euro) ons 257,14 euro. Door de korting van 250 euro betaalden we uiteindelijk dus maar 7,14 euro.

Het stroomverbruik was netto 354 kWh. We hebben twaalf zonnepanelen die (638 dal plus 1437 normaal) 2075 kWh opleverden. Ons verbruik was 1545 kWh in de daluren en 884 kWh normaaltarief. In Alphen aan den Rijn gaat het daltarief niet om 23.00 uur in, maar al om 21.00 uur. We zijn vier maanden per jaar in ons huisje in Frankrijk, dat zie ik direct terug als ik naar het verbruik per maand kijk.

Ons gasverbruik was 204 kuub. Dat komt door de badgeiser. Ik zou graag van het gas af gaan. We moeten er in Nederland toch ooit vanaf en gas wordt alleen maar duurder en schaarser. We hebben hier ook luchtverwarming, die we overigens zelden tot nooit aan hebben, maar dat is lastiger te combineren met een warmtepomp. Daarom kan ik misschien beter even wachten op betere technieken.”

Bent u zuinig met energie?

,,Niet overdreven zuinig, maar ik let er wel op. Ik sta niet twintig minuten onder de douche. Vijf minuten is prima. Door de jaren heen zijn de lampjes hier allemaal wel led geworden. Bovendien probeer ik wel op de adviezen van Milieu Centraal te letten. Aan de andere kant zitten de opladers hier gewoon in het stopcontact en staat de televisie op stand-by. De apparaten in de keuken zijn vrij nieuw, maar de vaatwasser zorgt altijd wel voor een piek. Dat komt omdat ik het eco-programma te lang vind duren. ”

Woont u prettig?

,,Heerlijk. We wonen aan het water, dus we hebben een schitterend uitzicht. Vroeger was het een polder hier, dus het water staat drie meter hoger dan de wijk. We hebben een mooie mix met kinderrijke gezinnen en gepensioneerden. We zitten op loopafstand van de winkels. Eigenlijk willen we niet weg, ware het niet dat die vier trappen misschien een probleem beginnen te worden.”

