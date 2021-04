Jamy en Jerome verkopen halsoverkop Rijswijks nieuwbouwhuis: ‘Het volgende avontuur lonkt’

Het gezin woonde al zorgeloos in Rijswijk en had geen plannen te verhuizen. Totdat Jerome op een van zijn casual Funda-bezoekjes het nieuwbouwproject op het Hof van Sion tegenkwam. ,,Ik was geïntrigeerd. Nieuwsgierig als ik ben, heb ik me verdiept in de plannen en werd nog enthousiaster. Het is een heel bijzondere plek in de wijk. Met veel historie. Honderden jaren geleden stond hier een fraai klooster. Dat werd afgebroken zodat de Spanjaarden het in de oorlog niet konden inpikken.”



,,Later werd het een buitenplaats voor welgestelden. En nu staat deze nieuwbouw er dus. Naast het huis zelf werd ik vooral blij van het feit dat het aan een vaarwater ligt. Ik zag mezelf al helemaal bootje varen in de zomer. Zonnebril op, telefoon uit en varen naar Delft. Hoe idyllisch!”