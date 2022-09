Je hortensia’s in topvorm: nu is de tijd om ze te planten

Als mantelzor­ger trokken ze bij hun (schoon)vader in, maar nu hij dood is, moeten ze het sociale huurhuis uit

Toen haar moeder overleed en het steeds slechter met haar vader ging, besloot Sandra samen met haar man Dave hun sociale huurhuis op te zeggen en bij haar vader in te trekken om voor hem te zorgen. Nu hij is overleden, mogen ze niet in zijn sociale huurhuis blijven en dreigen ze in januari op straat te staan.

