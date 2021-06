'Je mag best zien dat er in een keuken wordt geleefd’

Even over de inrichting: waarom zit in keukens de lade met bestek vaak onder de kookplaat? Als de een aan het koken is en de ander wil de tafel dekken, dan loop je elkaar altijd in de weg.

,,Het is natuurlijk ook handig om bepaald bestek bij de hand te hebben als je aan het koken bent. Maar dit is echt iets om met de keukenadviseur over te praten. Een keuken samenstellen gaat volgens een heel logisch principe: wat doe je in de keuken, wanneer en met wie? De vaatwasser zit dicht in de buurt van de wasbak. Het valt me wel op dat in veel huizen met een kookeiland de eilanden heel breed zijn. Mijn advies zou zijn om jezelf goed af te vragen of dat nodig is. Een kookeiland van 90 centimeter breed kan ook al mooi zijn. Dan houd je gewoon wat minder diepe kasten over.”