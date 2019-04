Je tuin écht groen maken? Laat de blaadjes liggen: ‘Een schone tuin bestaat niet’

,,Van huis uit ben ik hovenier, maar ik geef ook trainingen in communicatie en leiderschap. Tuinbranche Nederland heeft me gevraagd trainingen te verzorgen voor medewerkers van tuincentra. Het is de bedoeling dat ze meer voorlichting gaan geven. Het uitgangspunt is dat klanten minder bestrijdingsmiddelen kopen. Die worden nu verkeerd ingezet, waardoor er geen goede groeiomgeving is voor planten.



,,Wat nu vaak gebeurt: een plant is ziek en de klant komt naar een tuincentrum voor een middeltje om zijn plant beter te maken. Meestal is er méér aan de hand. De plant staat op een verkeerde plek, staat in de verkeerde grond of krijgt niet genoeg water. Het is belangrijk dat verkopers de juiste vragen stellen, zodat ze met gedegen advies komen dat mensen helpt hun tuin beter in te richten.”