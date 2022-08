Johan Cruijffs geboortehuis aangeboden voor sociale huurprijs van 762 euro per maand

Het geboortehuis van voetballegende Johan Cruijff wordt te huur aangeboden. De benedenwoning in het Amsterdamse Betondorp is een sociaal huurhuis, dus je moet staan ingeschreven op WoningNet om aanspraak te maken. De prijs is gereguleerd: 762 euro per maand.

Het is een unieke kans om op historisch terrein te wonen. In het hoekhuis aan de Akkerstraat 32, waar Johan Cruijffs ouders een groentewinkel hadden, kwam de voetballer thuis na zijn geboorte op 25 april 1947. Zijn kraambed stond er, de geboorte was in het Burgerziekenhuis. Cruijff woonde er in zijn jonge jaren en leerde zijn techniek ontwikkelen op de straten en pleintjes in de buurt. Tot de dood van zijn vader in 1959, zo’n twaalf jaar later.

Het is niet de eerste keer dat het pand te huur staat. Ook in 2018 haalde woningcorporatie Ymere het nieuws met de opmerkelijke aanbieding. Destijds is nog wel gesproken met de Johan Cruyff Foundation om er een museum van te maken. Daar is uiteindelijk niet voor gekozen. ,,Gezien de lange wachtlijsten, is een sociale huurwoning ook voor dit pand de beste bestemming”, blikt Ymere-woordvoerder Coen Springelkamp terug op die beslissing.

Geen museum, wel teksten op de ruit

Wel worden de ramen gesierd door doorzichtige stickers met teksten en een jeugdfoto van de in 2016 overleden voetballer. Die mogen niet worden verwijderd, zo staat in de advertentie. De meest prominente spreuk op de ruit luidt: ‘Buiten spelen zou een vak moeten zijn op school’. Volgens Springelkamp zegt dat alles over waar de buurt voor staat: ,,Als kinderen buitenspelen, leren ze elkaar kennen en wordt het voor gezinnen een fijne buurt om te wonen.”

De voormalige winkel is 62 vierkante meter groot. De sociale huurwoning heeft een achtertuin en twee slaapkamers. Je kunt nog tot en met donderdag reageren op de advertentie, mits je dus op de wachtlijst staat van WoningNet en aan onder meer de inkomensvoorwaarden voldoet. Waarschijnlijk moet je al wel een jaar of tien zijn ingeschreven, want zo lang zijn de wachttijden in Amsterdam gemiddeld.

De nieuwe bewoner heeft in principe recht op huurtoeslag. Woningzoekenden die vanwege persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een afgebrand huis of ernstig medisch probleem), sloop of renovatie moeten verhuizen, krijgen voorrang.

,,Je hoeft uiteraard geen voetbalfan te zijn om te reageren, al zou dat wel leuk zijn natuurlijk. Maar wees niet bang dat we je vragen om een balletje hoog te houden”, grapt woordvoerder Springelkamp.

