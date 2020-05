Kabinet komt met meer leningen voor huizenbezitters die willen verduurzamen

Dat staat in een brief die minister Kajsa Ollongren vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Het warmtefonds is een pot met geld van 900 miljoen euro en bestaat sinds februari van dit jaar.



Niet iedereen komt in aanmerking voor een reguliere financiering. Daarom zal de minister zoals eerder aangekondigd de voorwaarden verruimen, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Ook financiering voor doelgroepen die nu de lening niet kunnen dragen, bijvoorbeeld omdat ze al maximaal lenen ten opzichte van hun inkomen of de waarde van hun huis, als in hun buurt sprake is van een wijkaanpak van de gemeente of woningcorporatie.

Restschuld kwijtschelden

Als de woningeigenaar zijn maximale leenruimte al geheel heeft benut, hoeft hij maandelijks geen rente en aflossing aan het warmtefonds te betalen. Het geleende bedrag blijft dan een uitstaande schuld aan het fonds. Om de zoveel tijd wordt gekeken of de situatie ten opzichte van de geldende leennormen is verbeterd en er inmiddels wel (gedeeltelijk) rente en aflossing betaald kan worden. Als de woning is verkocht, wordt de uitstaande schuld na de betaling van hypotheekverstrekkers die voorgaan, voor zover mogelijk voldaan uit de opbrengst van de woningverkoop. Als dat niet mogelijk blijkt, wordt de restschuld kwijtgescholden.

Quote Al zijn er zachte voorwaar­den, dan nog zadel je mensen op met een bepaalde schuld Michel Ligtlee, Vereniging Eigen Huis De rente voor financieringen uit het warmtefonds varieert momenteel van 1,6 procent tot 2,8 procent (voor vve's). Het gaat om een investering in de verduurzaming van de eigen woning, zodat de woningeigenaar zijn investering mogelijk kan terugverdienen via de energierekening of via waardevermeerdering van de woning. De woningeigenaar kan de financiering van het Warmtefonds ook combineren met beschikbare subsidies, zoals ISDE (voor duurzame warmtebron) en SEEH (voor isolatie). Daarnaast zijn er veel gemeentelijke subsidies, bijvoorbeeld vanuit het budget voor de proeftuinen aardgasvrije wijken.

Om die aardgasvrije wijken is het de overheid uiteindelijk allemaal te doen. Volgend jaar moeten alle gemeentes een plan hebben om hun wijken een voor een van het gas af te koppelen. Naast de subsidies moeten de extra leningen huiseigenaren verleiden om hun woning vast klaar te maken voor een andere warmtebron dan gas.

In gesprek

De Vereniging Eigen Huis zegt in een reactie op de uitbreidingen die Ollongren aankondigt dat er terecht iets wordt gedaan voor de doelgroep die de verduurzaming niet kan betalen. ,,We vragen ons wel af of het verstandig is om mensen op een bepaalde manier te dwingen een lening te nemen”, zegt Michel Ligtlee van de grootste belangenvereniging voor huizenbezitters. ,,Het is niet voor niets dat deze mensen niet kunnen lenen en al zijn er zachte voorwaarden, dan nog zadel je mensen op met een bepaalde schuld. Ik denk dat het goed is dat goed wordt onderzocht of mensen die het niet kunnen lenen, dit wel willen.”

Ook ziet Ligtlee nog wat onzekerheden terugkomen in de brief. ,,Het een en ander moet nog verder worden uitgewerkt, zoals de fiscaliteit van de nieuwe uitbreidingen.” Het kabinet denkt wel alvast over nóg meer uitbreidingen van het warmtefonds. Zo wil Ollongren het warmtefonds vanaf januari 2021 openstellen voor senioren die op grond van hun leeftijd bij een bank geen financiering (meer) kunnen krijgen.