Kabinet lapt 266 miljoen euro om sneller huizen te bouwen

Rianne en André zijn al hun spaargeld kwijt aan malafide dakdekkers: ‘We zijn er vol ingeston­ken’

8 februari Rianne en André Hofman raakten al hun spaargeld kwijt aan dakdekkers. Die zouden een nieuw dak gaan leggen op de kapschuur naast hun negentiende-eeuwse boerderijtje in het buitengebied van Zevenaar. ,,Elke keer was er wat waardoor ze meer geld nodig hadden. En wéér meer geld. We zijn meegegaan in hun leugens en bedrog. We zijn er vol ingestonken.”