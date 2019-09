Kan ik het maken om op zondag in mijn huis te klussen?

Binnenkijken bij Bij Sandra Gremmen thuis is de kleur groen niet weg te denken

31 augustus Het is altijd leuk om binnen te kijken bij andere huizen, op zoek naar inspiratie voor de eigen inrichting. In de videoserie ‘Eigen huis en tuin van...’ gaat Michiel de Zeeuw op bezoek bij influencers op het gebied van interieur. In de knusse split-level woning van Sandra Gremmen is groen werkelijk overal aanwezig.