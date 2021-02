Kan mijn dak die sneeuw wel hebben? ‘Hier wordt al heel lang goed over nagedacht’

,,Stuifsneeuw is de meeste risicovolle sneeuwsoort voor bouwconstructies", zegt ingenieur Boy van Alfen van Van Alfen Ingenieurs uit Heelsum. ,,Dat heeft te maken met de manier waarop de wind stuifsneeuw heel plaatselijk kan doen ophopen op een dak.”



Maar die ophoping hoeft in Nederland volgens Hans Croes, directeur van Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau in Nijmegen, geen probleem te zijn. ,,Want daar is ruimschoots rekening mee gehouden in de bouwvoorschriften. Ook als er keer uitzonderlijk veel sneeuw valt.”