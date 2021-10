Karin en Steve bouwen vijf jaar (!) lang aan droomvilla, maar willen er nu toch niet in wonen

Vijftien jaar ingeschre­ven voor sociale huurwoning, maar Robert (37) maakt steeds geen kans

14 oktober Vijftien jaar ingeschreven staan voor een sociale huurwoning en dan nóg aangewezen zijn op de antikraakmarkt. Voor sommige Rotterdammers is het de keiharde realiteit. Ook Robert (37) zit in dat schuitje, maar boos of teleurgesteld wil hij zichzelf niet meteen noemen. „Wat overheerst, is een gevoel van machteloosheid.”