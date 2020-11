Kopen Zonder Kijken-stel plotsklaps eigenaar van pand vol houtworm: ‘Tranen in de ogen’

De schrik sloeg de Amsterdammers, die de spanning samenvatten als ‘een fysieke aanslag’, om het hart toen ze het bouwkundig rapport onder ogen kregen met daarin 42 gebreken. ,,De tranen sprongen in onze ogen, omdat we geen idee hadden of dit normaal is. Is er nog wel genoeg geld om er die mooie knappe droomwoning van te maken?’’ En dan werd er ook nog houtworm geconstateerd, die vakkundig verwijderd moest worden. De ton vloog er doorheen en Sikkes zette een streep door de enorme uitbouw die hij voor ogen had. Styliste Roos tekende een blauwe keuken, kleurrijke wanden en een zeeblauw betegelde badkamer in.



Na maanden nagelbijten konden Job en Denise uiteindelijk hun lol niet op. Haar bohemian stijl was gecombineerd met zijn familiestukken. ,,Ik zie niet iets wat ik niet mooi vindt’’, riep de inmiddels hoogzwangere Denise uit. ,,Het lijkt wel een hotel. Dit is supervet! En na tien jaar geen badkamer te hebben gehad, krijgen we nu een gouden douche.’’ Dat het het Kopen Zonder Kijken-team niet was gelukt de zolder aan te pakken, zorgde voor een ietwat bedompte sfeer. Job: ,,Het is het laatste dat je ziet. Je hebt zo veel verrassinkjes open mogen maken, en dan zie je op het laatste moment dat je nog wel wat moet doen.’’