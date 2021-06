Kringen op je houten tafel? Je haalt ze weg met azijn, krijtje of strijkijzer

Schoonmaaktip van de weekHet huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt daarom alledaagse problemen op te lossen en beantwoordt vragen van lezers. Vandaag: de kringen in de houten tafel.

Waterkringen, vetkringen, ingebrande kringen, kaarsvetkringen. Marja Middeldorp luistert kritisch naar de opsomming die dit keer van de redacteur zelf komt. ,,Kaarsvet zorgt niet echt voor een kring, toch? Meer een vlek”, besluit ze.

De schoonmaakexpert is overigens van ‘voorkomen is beter dan genezen’ en noemt zichzelf een ‘onderzetterfreak’. ,,Bij ons thuis wordt nooit wat op tafel gezet zonder onderzetter! Vanuit vroeger zijn we een tafelkleed gewend. Dat hadden we ook niet voor niets.” Maar ze erkent het probleem. ,,Nu in de zomer neem je een glaasje fris, ijsblokjes erin en dat gaat dan condenseren aan de buitenkant. Natuurhouten tafels zijn tegenwoordig populair en die zijn niet allemaal geïmpregneerd. Nou, dan is het echt wel vervelend om een waterkring te krijgen.”

Waterkringen

We gaan één voor één de verschillende behandelmethodes van de meest voorkomende vlekken en kringen af, te beginnen met de waterkring. ,,Als hij is ingedroogd, neem dan azijn. Mensen vragen altijd: ‘welke is dat precies?’ Ik bedoel die je in de sla gebruikt, de goedkoopste witte azijn. Daar doe je een scheutje van in een kom of een slabak. En doe er wat koud water bij. In verhouding twee keer zoveel water als azijn.”

,,Dan zijn de kringen het makkelijkste weg te werken met een kurk. Heb je een kurk over, bewaar die dan goed. Drink je nooit wijn, dan kun je ook een watje of tissue gebruiken. Doop die kurk of dat watje in het mengsel en wrijf ermee op de vlek. Wrijf goed in, dan zie je de vlek verdwijnen. Neem af met een licht sopje met water en een schone doek. Daarna droogwrijven en smeer de tafel in met een beschermingsproduct zoals witte was."



Voor notenhout heeft Marja een ander mengsel. ,,Daarvoor gebruik ik slaolie en spiritus. Dat wordt een grappig papje met een blauwe gloed. Pak de kurk, doop hem erin en wrijf stevig over de kring in de notenhouten tafel. Op het moment dat je denkt: er gebeurt niks... dan komt er een grijze mousse tevoorschijn, een soort schuim. Nee, snot! Noem het maar snot! Als dat gebeurt, neem je het weg met een doek, maak het droog en vervolgens weer met boenwas eroverheen.”

Vetkringen of -vlekken

,,Daar heb ik een ouderwetse tip voor. Als je kinderen in huis hebt, heb je hopelijk wel ergens wit krijt. Zo niet, dan is het een goede aanwinst. Je gaat met dat schoolkrijtje over het vet heen. Dan maak je het warm met een föhn. Het witte krijt trekt in het hout. Steeds doe je er wat krijt bij en dan maak je het weer warm. Het krijt lost het vet op, dat vet gaat in het krijt zitten. Neem af met een schoon doekje, laat het drogen en wrijf weer in met was.”

Ingebrande kringen

,,Een onderzetter doet natuurlijk wonderen, maar het komt wel eens voor dat je de fonduepan per ongeluk direct op het eikenhout zet. Toevallig gebeurde dit onlangs bij een vriendin en die heb ik als volgt geholpen: ik pak een stukje schuurpapier, staalwol kan ook, en ga zachtjes schurend over die zwarte kring. Daarmee wordt het wat lichter. Vervolgens pak ik een houten stiftpen. Meubelstiften worden ze genoemd, die kun je kopen bij een doe-het-zelfwinkel en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren hout. Als je de tafel aanstipt, kleurt het meestal weer mooi op. De zwarte kring is weg.”

Quote Meestal ontstaan dit soort vlekken als er lekker geborreld is aan tafel

Kaarsvet

Als je nou glazen rondjes gebruikt, een soort onderzetters, is het risico op kaarsvet op tafel al een stuk kleiner, adviseert Marja. ,,Een andere manier om te voorkomen dat het kaarsvet op tafel komt, is om de kaars te dopen in water met opgelost zout. Vervolgens niet afdrogen, maar gewoon aansteken. Het vet druipt dan niet meer naar beneden naar de tafel.”

Is er toch kaarsvet op de houten tafel gekomen, dan moet je in ieder geval niet in paniek raken. ,,Dus niet meteen alles eraf halen of schoonmaakmiddelen erbij halen. Je kunt het beter eerst laten afkoelen. Meestal schraap ik het er dan af met de bolle kant van een theelepel. Pak daarna de strijkbout en zet hem aan op de wolstand. Neem keukenpapier of een katoenen of linnen doek. Leg die op de kaarsvetvlek en ga erover met de warme strijkbout. Niet stomen, alleen het hete ijzer!” Haal tussendoor steeds de doek omhoog om te kijken of het kaarsvet erin trekt. Lukt het niet, zet de strijkbout dan iets warmer. Verplaats de doek zodat je goed ziet dat de vlek erin trekt.”



Bonustip van Marja: ,,Meestal ontstaan dit soort vlekken als er lekker geborreld is aan tafel. Het kan dan zijn dat er ook kringen onder de ogen zijn ontstaan. Leg de volgende ochtend maar wat plakken komkommer op je ogen, want daar wil je natuurlijk ook vanaf!”

