Kruiden kweken in de keuken, altijd verse basilicum binnen handbereik

Vers geplukte kruiden voor in de thee of in je avondmaaltijd, het klinkt heerlijk en is tegenwoordig ook mogelijk als je geen tuin hebt. Met een zonnige keuken of speciale verlichting is een kruidentuin makkelijker dan ooit.

Wie wil beginnen met het kweken van kruiden in de keuken heeft eigenlijk maar één ding nodig. Een vensterbank op het zuiden, westen of oosten. Volgens Ton Vreeken, die in Dordrecht een zadenwinkel heeft, is zonlicht erg belangrijk. ,,Plantjes die in een donkere omgeving groeien worden ielig, met lange stengeltjes en veel minder smaak.’’ Hij raadt dan ook af om kruiden te kweken in een donkere keuken of met een raam op het noorden.

Petra Heidstra van Zaden.nl beaamt het belang van zonlicht. Volgens haar is een raam op het zuiden essentieel bij het kweken van basilicum, oregano en andere mediterrane kruiden. ,,Andere soorten zoals peterselie en bieslook, gedijen beter bij minder fel licht.”

Kunstlicht

Mocht je nu graag kruiden willen kweken, maar is je keuken iets te donker, dan raadt Vreeken speciale groeiverlichting aan. ,,Deze verlichting is tegenwoordig niet zo duur meer en gebruikt weinig energie.’’ Heidstra zegt dat het van belang is dat planten minimaal vijf tot zes uur per dag voldoende licht krijgen. ,,Dit kan kunstlicht zijn, maar natuurlijk licht. Het is belangrijk om het natuurlijk lichtspectrum na te bootsen, omdat dit juist de plant laat groeien.’’

Quote Een beetje liefde en aandacht doet alle planten goed Petra Heidstra, Zaden.nl

Ook voor de donkere wintermaanden kan deze verlichting uitkomst bieden, bijvoorbeeld als je het hele jaar door basilicum wil eten. Dat is volgens Vreeken namelijk een moeilijk kruid. ,,Basilicum houdt van veel warmte en minimaal twaalf uur licht per dag. Wie basilicum wil telen, kan daar het beste pas eind april mee beginnen.’’ Makkelijkere kruiden zijn koriander, bieslook, dille, peterselie en selderij. ,,Niet alle kruiden kun je kweken in de keuken, kruiden waarvan je de zaden oogst zoals karwij en anijs lukken niet.’’

Wie planten kweekt in de keuken doet er goed aan om ze niet te dicht bij het fornuis te zetten. ,,De warmte van een keuken speelt een rol. Bij veel warmte en weinig licht krijg je zwakkere blaadjes.’’ Vreeken adviseert daarom een goede warmte en lichtcombinatie. ,,In de wintermaanden is een koelere keuken gunstig.’’ Ook Heidstra raadt een constante temperatuur en veel daglicht aan, de planten dichtbij het fornuis zetten is volgens haar geen goed plan.

Potje kruiden uit de supermarkt

Beginnen met het kweken van je eigen kruiden is heel eenvoudig. Een potje kruiden van de supermarkt of uit het tuincentrum is vaak een goed startpunt. Wel zijn de kruidenpotjes, zoals je ze bij de supermarkt koopt, ietwat aan de kleine kant. ,,Het is handig om de plant altijd even te verpotten. En als het kan hem te verdelen over vier potten. Dan hebben ze meer ruimte en kun je er ook langer mee doen.’’

Heidstra zegt dat ieder kruid uit de supermarkt te kweken is in de keuken. ,,Als je zaden koopt, moet je op de verpakking kijken of ze geschikt zijn om binnen of in potten te kweken.’’

Vreeken raadt aan om goede potgrond te gebruiken - zelf zweert hij bij biologische potgrond - en de pot dan bijna tot aan de rand te vullen met aarde. ,,Zo voorkom je dat er toch nog schaduw is.’’ De pot vochtig maken als de aarde uitgedroogd is, is voldoende. ,,Ik adviseer ook om de plant regelmatig te knippen ook al heb je de kruiden niet nodig.’’ Voor het knippen kun je een schaartje gebruiken of je handen. ,,Een beetje liefde en aandacht doet alle planten goed”, besluit Heidstra.

