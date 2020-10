Kunstenaars Job en Gijs schilderen de muur voor een sprookjeshuis

hip huisSinds de coronacrisis brengen mensen (noodgedwongen) meer tijd door in huis. Het interieur krijgt daardoor ook meer aandacht. In de serie Hip huis onderzoekt de redactie Wonen van deze site de laatste trends. Vandaag: de muren schilderen. Kunstenaars Gijs Frieling (53) en Job Wouters (40) hebben er hun vak van gemaakt.

In hun atelier op de bovenste verdieping van een voormalig pakhuis in Amsterdam gebruiken ze de muren om ideeën op uit te testen. Momenteel voor een serie 18de- en 19de-eeuwse kasten die ze met verf stuk voor stuk van een soort ‘rockstar personality’ voorzien - muren beschilderen is niet het enige wat ze doen.

Quote ‘Je huis hoeft niet in één keer goed te zijn’ Gijs Frieling (53) en Job Wouters (40) kwamen twaalf jaar geleden met elkaar in contact, herkenden zichzelf in het werk van de ander en begonnen terloops steeds vaker samen te werken. Frieling specialiseerde zich van meet af aan in muurschilderingen: dromerige, esoterische en soms bijna psychedelische beelden die de kijker eraan herinneren dat sprookjes bestaan. Wouters is van oorsprong letterontwerper en maakte zich ‘op obsessieve wijze’ de kunst van kalligrafie eigen.



Frieling: ,,Ik voel mij verbonden met schoonschrijven. De manier waarop ik bloemen en planten schilder, staat heel dicht bij de manier waarop Job letters benadert. Ik vat alle onderwerpen die ik schilder op als een verzameling van kwaststreken die ik van tevoren heb geoefend en bedacht. Een bloem bestaat uit zo’n streek, zo één en zo één. Klaar. En dat herhaal ik dan.’’

Zowel Frieling als Wouters heeft een eigen, bloeiende praktijk met opdrachten in binnen- en buitenland. Hun partnerschap werd verder bestendigd toen ze vorig jaar samen hun huidige werkruimte betrokken.

Volgend jaar zien de muren van dit atelier er totaal anders uit?

Frieling: ,,Waarschijnlijk wel ja.’’

Jullie motto is: gebruik die muren, ga lekker kliederen?

Frieling: ,,Voel je vrij om te spelen. Verf is relatief goedkoop. In principe tekenen en schilderen mensen niet op de muur. Als je dat wel doet, is dat op een bepaalde manier bevrijdend. Je overschrijdt een grens.’’

Wouters: ,,Een grens die nogal dwingend en opgelegd aanwezig is overal, met witte muren en mensen die bang zijn voor streepjes en krasjes. Als er dan iets met zo’n muur wordt gedaan, is het gelijk héél spannend (lacht). In die zin hoop ik dat ons werk een voorbeeld kan zijn. Het zou mooi zijn als mensen straks denken: ik wil gewoon iets maken. En ik kan het ook weer overschilderen als ik het lelijk vind.’’

Waarom hebben jullie je op muurschilderingen toegelegd?

Frieling: ,,Een muurschildering geeft iets aan een ruimte en aan de mensen die zich in die ruimte bevinden. Op een wezenlijker niveau dan een schilderij. Want je maakt een muurschildering en je kunt ’m nooit meer meenemen. Je geeft hem echt weg. Tegelijk neem je ook iets in bezit, je eigent je de ruimte in zekere zin toe. Hoewel onze muurschilderingen vaak een levensduur hebben die zich beperkt tot de duur van een expositie of installatie. Dat tijdelijke vind ik ook heel interessant. Je maakt iets dat niet gericht is op de eeuwigheid, maar bedoeld is om impact te geven op het moment zelf. En daarna verdwijnt het ook weer.’’

Wouters: ,,Dat geeft een bepaalde ontspanning. Je kunt je voorstellen dat je anders werkt wanneer het voor een half jaar is bedoeld, dan wanneer het voor altijd mee moet gaan. Ik geloof erin dat de ontspanning die wij in het werk leggen, ook uitwerkt op de kijker. Met een muurschildering breng je een relatie aan met de ruimte, of met de architectuur ervan. Schilderkunst kan een ruimte veranderen; van betekenis doen veranderen, van temperatuur.’’

Waar komt die neiging tot strak en precies vandaan die je zo vaak ziet?

Frieling: ,,Het zit in het hele proces. Alles wordt tegenwoordig eerst bedacht en dan gemaakt. Die volgorde is heel streng en in de uitvoering gaat veel geld zitten. Als het resultaat er dan eenmaal is, moet je van goeden huize komen om aan het eind van de rit te zeggen: hm, laten we die muur toch een metertje opschuiven.’’

Wouters: ,,We willen voldoen aan bepaalde verwachtingen, je huis moet er op een bepaalde manier uitzien. Terwijl, het is jouw huis.’’

Frieling: ,,Over een extreem voorbeeld vertelde een kennis me, een landschapsarchitect. Een hedgefund-miljonair had in het centrum van Londen een klein lapje grond gekocht en een sterarchitect uitgenodigd daar een huisje voor te ontwerpen. Voor de tuin werd een toonaangevende landschapsarchitect ingeschakeld, die kennis van mij. Jaren later belde de echtgenote van die miljonair mijn kennis op. Ze wilde zo graag een pot met een olijfboom in de tuin zetten, of dat mocht. Dan heb je zoveel geld, je kunt álles doen. En dan laat je je volledig beperken.'' Lachend zegt de ontwerper: ,,Je moet duidelijk dus de andere kant opvaren in je leven.''

Wouters: ,,Als je je interieur zo streng maakt als een modernistisch schilderij, zal het gebruik ervan diezelfde strengheid vereisen. Maar je hebt misschien kinderen, of een hond, of je geeft weleens een feestje. Als je een bepaalde losheid toelaat in je interieur, kun je veel losser leven in je woning.’’

Frieling: ,,Probeer je omgeving te zien als iets waar je op een levende manier mee omgaat in plaats van iets dat in één keer voor eeuwig goed moet zijn. Het is zo belangrijk dat je je goed voelt in je woning. Neem de tijd om te ervaren: hoe voelt het? Een muur schilderen is iets anders dan de keuken afkitten. Ruim er royaal tijd voor in, durf dingen uit te proberen, verander het als het je niet bevalt.’’

Jullie lijken niet veel op te hebben met kleurwaaiers.

Wouters: ,,Wij zijn professioneel heel veel bezig met kleur, het is hier een dagelijks onderwerp van gesprek. Kleurencombinaties, fantastische, mooie kleuren, moeilijke kleuren, moeilijk te combineren kleuren, heel dwingende kleuren, of juist heel rustige.’’

Frieling, lacht: ,,Substantieel veel tijd gaat daar in zitten.’’

Wouters: ,,En hoe meer je het erover hebt, hoe meer je erachter komt dat met een waaier kijken naar een muur gewoon helemaal niet kan. Je bent niet in staat om de impact van een hele bordeauxrode muur in je huis te extrapoleren vanaf een staal. Dat besef van die onmogelijkheid, brengt een soort ontspanning met zich mee: veel is gewoon heel mooi. Er gaat veel kramp zitten in het bepalen van die ultieme tint mintgroen.’’

Frieling: ,,Terwijl, een grote kleurenwaaier heeft zomaar twintig vellen met telkens acht soorten mintgroen die allemaal net anders zijn en ook precies hetzelfde. Het is totale onzin te denken dat je daar de perfecte kleur uit haalt. Het licht verandert in de loop van de dag. En wat voor kleur licht geven je lampen ’s avonds, of welke kleuren hebben de kasten of de vloeren? Die dingen hebben veel meer invloed.’’

Wouters: ,,Laat die totale preoccupatie met perfectie gaan. Soms wijkt iets af van hoe je het had bedoeld. Op een gegeven moment is dat deel van je leven en kijk je er niet meer naar om, en dat is goed.’’

