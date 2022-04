Laat flauwekulkruiden voor de tuin maar links liggen

Hugo de Jonge is dolblij met deze huizen, maar het is net een sauna: ‘Het is hier 27 graden’

Zestig nieuwe flexwoningen in Gouda werden drie maanden geleden nog door minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting bejubeld. Maar dat was voor de zon ging schijnen. ,,Ik ben bang voor de zomer als het nu al zo warm is hier”, aldus een zwetende bewoner Rik Jacobs (26).

28 maart