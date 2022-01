Lagere toename afvalstoffenheffing drukt stijging woonlasten

Alles bij elkaar zijn gezinnen nu zo’n 25 euro meer kwijt, oftewel 2,9 procent extra. Het gaat om een veel kleinere stijging dan in 2021 toen de woonlasten 6,7 procent opliepen. Destijds sprak COELO van de grootste stijging van de woonlasten in jaren.

Een en ander betekent dat huiseigenaren nu in doorsnee 876 euro betalen aan onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. De bedragen kunnen wel sterk verschillen per gemeente. Van de onderzochte veertig grootste gemeenten zijn de woonlasten het hoogst in Leiden met 1162 euro. In Tilburg zijn de koopwoningbezitters met 687 euro het voordeligst uit. De ozb wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van een woning, die de gemeente vaststelt.

Voor huurders liggen de cijfers iets anders. Hun gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar 1,5 procent, wat eveneens een beduidend kleinere toename is dan vorig jaar. In een huurwoning moet je alleen de afvalstoffenheffing betalen en in sommige gemeenten ook rioolheffing, maar geen ozb. In de grootste gemeenten gaat het gemiddeld om 400 euro. Dat is 6 euro meer dan vorig jaar.

COELO kijkt elk jaar naar de woonlasten in de grootste gemeenten. In december publiceerde de Vereniging Eigen Huis (VEH) al een eigen onderzoek naar de woonlasten in 2022. Op basis van een steekproef onder 106 gemeenten becijferde de belangenorganisatie van huizenbezitters die gemiddeld op 851 euro. Dat zou neerkomen op een gemiddelde toename van 2,1 procent. In maart wordt nog een overzicht van de woonlasten in alle gemeenten gepubliceerd.

