Lancering nieuwe collectie Ikea: trekken, duwen en meteen uitverkocht

Ikea heeft een nieuwe collectie gecreëerd samen met Virgil Abloh, artistiek directeur van Louis Vuitton Men, en dat zorgt voor de nodige opschudding. Klanten in België stormden vandaag recht op hun doel af. In Nederland zijn de artikelen inmiddels uitverkocht en gaan ze voor fikse bedragen weg op Marktplaats.

In België zorgde de lancering van nieuwe de collectie vandaag voor absolute chaos. Voor openingstijd stonden donderdagochtend tweehonderd fans te wachten om een artikel te bemachtigen van de Markerad-collectie. Alles is inmiddels uitverkocht.

Superfans Stijn Raes en Gauthier Tytgat bemachtigden een plekje vooraan in de rij. ,,We zijn hier om 02.00 uur ’s nachts al aangekomen’’, getuigen de jongeren. ,,We willen absoluut het groene tapijt hebben van Virgil Abloh met het opschrift ‘Wet grass’ (nat gras).’’ Om de stormloop in goede banen te leiden, schakelde Ikea enkele stewards in.

Volledig scherm Stijn Raes en Gauthier Tytgat hebben het groene tapijt met met het opschrift ‘Wet grass’ en het Mona Lisa schilderij. © Wannes Nimmegeers

Chaos

Net als in de meeste landen is in Nederland de nieuwe collectie van Virgil Abloh vorige week al gelanceerd, met dolle taferelen als gevolg. Het was ieder voor zich en god voor ons allen, laat Nikki Beek (21) weten. ,,Ik was bij de opening in Utrecht. Om 10.00 uur gingen de deuren open. Vanaf dat moment was het chaos. De collectie lag ergens, maar niemand wist precies waar. Ikea-medewerkers lieten weten dat het op de bovenverdieping lag. Dus we waren met vierhonderd man trekkend en duwend de roltrap op aan het rennen. Een vrouw die gewoon voor een ontbijtje kwam, ging heel hard onderuit.’’

Uitverkocht

Inmiddels is de collectie bijna helemaal uitverkocht, laat Ikea Nederland weten. ,,In sommige winkels is nog een beperkte voorraad beschikbaar’’, zegt Sjoerd Berveling, woordvoerder Ikea.

Bij een aantal winkels in Nederland mocht je maar een beperkt aantal stuks per artikel meenemen. Dat was niet overal het geval, laat een shopper op Facebook weten: ,,Als ze iedereen van elk gewenst artikel één item hadden gegeven, dan was het eerlijk geweest, maar nee. Mensen reden pallets vol Mona Lisa’s weg. Schandalig. Je werd gewoon omver gerend bij Ikea Heerlen.’’

Volledig scherm Tapijt ‘Wet Grass’ van Virgil Abloh © Getty Images for Highsnobiety

Twaalf klokken

,,Een vriend van mij uit Heerlen heeft twaalf klokken mee genomen’’, laat Nikki weten. ,,Toen werd wel tijdens het afrekenen aan hem gevraagd: wat ga je ermee doen? Hij loog dat hij iedere klok op een andere tijdzone zou instellen. Hij heeft ze natuurlijk gewoon verkocht.’’