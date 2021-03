Lange tijd woonden hier pastoors, nu is het een woongroep voor vrouwen

In de oude pastorie van de Amsterdamse Vondelkerk huisvest sinds de jaren 80 een woongroep. Waar vroeger de pastoors van de kerk woonden, leven nu negen vrouwen samen. Hoe is het om in zo’n bijzonder pand te wonen en wat is er aan het levensritme daar veranderd?

Aan dezelfde tafel waar in de eerste helft van de vorige eeuw nog brood en wijn werd verdeeld, gaan nu de toastjes en wijntjes rond. Een nuanceverschil en toch spiegel van de tijd.



De 63-jarige Micky Schwarz is momenteel de huisoudste. ,,In de jaren 70 woonde ik met huisgenoten in een studentenflat. Op een gegeven moment wilden we graag verhuizen, maar het was moeilijk om woonruimte te vinden”, vertelt ze. ,,De moeder van een huisgenoot kende een pastoor van de Vondelkerk. De pastoors woonden toen nog samen in de pastorie, recht tegenover de kerk. Maar omdat de kerk niet meer in functie was, zouden de pastoors ook gaan verhuizen.”

Ontworpen door Cuypers

Zodoende verhuisden de studenten in 1982 naar de oude pastorie. Omdat het pand toen nog eigendom was van Bisdom Haarlem, waren de kamers spotgoedkoop. ,,Een bisdom mag geen winst maken, dus ik betaalde honderd gulden voor mijn kamer”, vertelt Schwarz. Inmiddels is het pand verkocht aan een projectbureau.

Volledig scherm De oude pastorie van de Vondelkerk, ontworpen door de beroemde architect Pierre Cuypers. © Eigen foto Het monumentale huis werd gebouwd in 1882 en ontworpen door Pierre Cuypers, de architect van onder andere het Rijksmuseum in Amsterdam. De negen vrouwen wonen op de bovenste drie verdiepingen, die met elkaar verbonden worden door een karakteristieke wenteltrap. Schwarz woont nu in een kamer met aparte keuken, samen met haar twee honden. De andere bewoners delen een grote woonkeuken. Verder hebben ze allemaal een ruime eigen kamer. Het toilet en de badkamer worden gedeeld. Op de gang prijkt een zwart-witfoto die werd gemaakt rond 1940 (zie boven dit artikel). Voor de deur van het huis zitten de pastoors die destijds in het pand woonden. De huidige bewoners hebben de foto ooit nagemaakt en ernaast gehangen.

Quote Mijn plan was ooit om in elke wijk in Amsterdam te gaan wonen, maar dat is niet gelukt. Wat mij betreft ga ik hier nooit meer weg Micky Schwarz, bewoner van de woongroep

Gezelligheid in coronatijd

Een van de huidige bewoners is Paulien Tak (29). Ze woont sinds anderhalf jaar op de Vondelstraat. Nieuwe huisgenoten worden gekozen op een hospiteeravond. ,,Er zijn geen strikte voorwaarden. De woongroep zijn wij zelf, wij bepalen onze eigen regels”, aldus Tak. Wel is het de bedoeling dat iedereen in huis werkt, en niet meer studeert. ,,We willen geen studentenhuis worden. Daarom is iedereen die hier woont eigenlijk altijd ouder dan 25 jaar.” Schwarz vertelt dat het geleidelijk aan een woongroep voor uitsluitend vrouwen is geworden. ,,Maar dat betekent natuurlijk niet dat hier nooit een man over de vloer komt”, voegt ze lachend toe.

Volledig scherm De nieuwe bewoners zijn op dezelfde trap gaan zitten als de pastoors. © Eigen foto

Zeker in coronatijd vindt Tak het een groot voordeel om veel huisgenoten te hebben. ,,We houden af en toe feestjes en borrels, of we organiseren bijvoorbeeld een paasontbijt. Ook hebben we een karaokeset in huis staan, daar houden we allemaal erg van. Er zijn geen sociale verplichtingen, maar we vinden het wel gezellig om zo nu en dan samen dingen te doen. Zeker in deze tijd is dat fijn”, vertelt ze.

Ook Schwarz geniet van de gezelligheid van huisgenoten. In 2022 woont ze er veertig jaar. Hoe ze het vindt om met jongere meiden te wonen? ,,Hartstikke leuk! Soms voel ik me ook nog dertig. Hoewel het bij mij inmiddels meer work hard dan play hard is, natuurlijk”, zegt ze met een knipoog. ,,Mijn plan was ooit om in elke wijk in Amsterdam te gaan wonen, maar dat is niet gelukt. Wat mij betreft ga ik hier nooit meer weg.”

