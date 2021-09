Lees hier de volledige Woonspecial van september 2021

Zo lang zijn de wachtlijs­ten: Chantal (31) woont al zeven jaar bij haar ouders in (met twee kinderen)

26 september Zo overspannen is de woningmarkt inmiddels: Chantal Hageman (31) uit Nieuwegein woont al zeven jaar met haar twee zoontjes bij haar ouders in huis. Het lukt maar niet om een sociale huurwoning te vinden in Nieuwegein, waar de wachttijd inmiddels is opgelopen naar 12,6 jaar. ,,Mijn ouders doen het met alle liefde, maar het gaat gewoon niet meer.”