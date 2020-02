Let op: de toverhazelaar wordt groter dan je denkt

De tuincentra staan vol bloeiende toverhazelaars. Dat komt goed uit, want dan kun je tenminste zien wat je koopt. En niet alleen zien, maar ook ruiken, want voor sommigen is geur minstens zo belangrijk als kleur. Nu is dus de tijd om een toverhazelaar aan te schaffen. Plan de aankoop op een relatief warme dag, zoals we die de afgelopen weken nogal eens hebben gehad, want hoe hoger de temperatuur, hoe beter de geur loskomt.

Wat je minder makkelijk in een tuincentrum te weten komt, is hoe groot een toverhazelaar wordt. Dat staat op het etiket, zou je denken, maar een kweker van toverhazelaars weet donders goed dat een klant liever een klein blijvende struik koopt dan een boom die in een paar jaar met zijn takken tegen het slaapkamerraam zwiept. Hij zal dus geneigd zijn om op dat etiket een ondergrens te kiezen en vaag te blijven over de maximale omvang.

Groot

Wie wil weten hoe groot een toverhazelaar kan worden, zou eens door een jarenvijftigbuurt kunnen wandelen. Daar krijg je een goed idee over de grootte die een toverhazelaar in een mensenleven kan bereiken. En vooral ook over de breedte. Want 5 meter lijkt misschien niet zo hoog, maar toverhazelaars worden vaak even hoog als breed. Plant ze in elk geval niet vlak naast het pad naar de voordeur.



Als je toverhazelaars bekijkt die in de vorige eeuw geplant zijn, zie je een goede illustratie van de wet van de remmende voorsprong. Want hoe ouder de boom, hoe minder sprankelend de kleur. Bejaarde toverhazelaars bloeien vaak mosterdgeel, terwijl jongere exemplaren helder citroen- of zwavelgele bloemen hebben. En de modernste variëteiten bloeien niet alleen meer geel, maar ook met rode en oranje bloemen.

Achtergrond

Volledig scherm Romke van der Kaa. © Joost Hoving En als je dan toch rondkijkt in andermans tuin, dan kun je meteen zien hoe belangrijk de achtergrond is voor toverhazelaarbloemen. Tegen een donkere achtergrond van taxus of laurierkers komen ze veel beter tot hun recht dan tegen een bakstenen muur of een grijze schutting.



Iets anders waar je op moet letten is de rol van tegenlicht. De kleuren van de oranje en roodbloeiende toverhazelaars zijn aan de doffe kant. Ze vallen pas op bij tegenlicht. Plant ze dus altijd zo dat de laagstaande winterzon er doorheen kan schijnen. Dan gloeien de bloemen alsof ze in brand staan.



Welke variëteit je het beste kunt kiezen? Dat is een kwestie van smaak. Wat geur betreft zou ik de zwavelgele ‘Pallida’ planten. De roodste van de roodbloeiende toverhazelaars is ‘Diane’, oranjerood. Meer koperrood zijn de bloemen van ‘Ruby Glow’.

Toverhazelaars houden van zure grond en ook hierover is de informatie op het etiket niet altijd duidelijk. Maar als je tijdens je oriëntatiewandeling geen enkele toverhazelaar tegenkomt, dan zou de grond in jouw omgeving wel eens kalkhoudend kunnen zijn. En daar hebben toverhazelaars een hekel aan.