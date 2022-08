Linda en Kerstin wonen op 34 vierkante meter mét kleindochter in achtertuin

Woondroom kan realiteit worden: deze molen staat te huur en zoekt nieuwe bewoner

Altijd al in een molen willen wonen? Stichting Werelderfgoed Kinderdijk is op zoek naar een nieuwe huurder voor Overwaard-molen nummer 3, in het Zuid-Hollandse Kinderdijk. Het zal echter wel even duren voordat de nieuwe molenaar erin kan, er gaat eerst nog een bouwhistorisch onderzoek aan vooraf.

5 juli