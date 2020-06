Lucht in huis vaak ongezond, blijkt uit groot onderzoek van TNO

De lucht in woningen is vaak ongezond, zo blijkt uit praktijkonderzoek van TNO, dat in het najaar wordt gepubliceerd. Volgens TNO-onderzoeker Piet Jacobs moet luchtkwaliteit in woningen meer aandacht krijgen. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de bouwregels.

Het onderzoek toont volgens Jacobs aan dat in een op de zes woningen geregeld concentraties stoffen aanwezig zijn, die boven de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitkomen. Het gaat bijvoorbeeld om NO 2 , CO 2 , fijnstof en schimmels.

TNO mat de kwaliteit van het binnenklimaat een jaar lang in 750 Nederlandse woningen. Daarmee kunnen de gevonden hoeveelheden goed vergeleken worden met de advieswaarden van de WHO. Die beslaan een gemiddelde over een jaar. Niet eerder werd een zo omvangrijk praktijkonderzoek gedaan.

Te weinig aandacht

Volgens Jacobs is er ten onrechte weinig aandacht voor de luchtkwaliteit in woningen. „Mensen verblijven namelijk langer binnen dan buiten.” Vooral tijdens het koken kan de luchtkwaliteit in woningen sterk achteruit gaan. De bouwregels voor ventilatie zijn volgens hem onvoldoende. Die moeten aangepast worden, zegt hij.

„In een aantal huizen waar werd gemeten was de afzuigcapaciteit slechts 40 m3/uur. De bouwregelgeving gaat overigens uit van 75 m3/uur. Terwijl minstens 300 m3 noodzakelijk is. Die regelgeving moet worden herzien”, zegt Jacobs. „Dit is vooral belangrijk voor luchtdichte energiezuinige nieuwbouwwoningen, waar fijnstof urenlang kan blijven hangen.”