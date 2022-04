Marieke en Bart zetten niet alleen hun huis, maar ook zichzelf op Funda

met video Marleen is klaar met bouwval naast haar huis, vergunning verbouwing ingetrok­ken

,,Natuurlijk heb ik aan verhuizen gedacht, maar wie wil er naast zo’n bouwval wonen?” Marleen van Schaik uit het Zeeuwse Breskens zit met de handen in het haar. De buurman heeft zijn huis zó uitgebouwd, dat het tegen haar woning staat. En dat is niet het enige waar ze last van heeft.

11 april