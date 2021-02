Marieke en Johan doen een ‘Ik vertrek’ in eigen land: ‘Het is een lot uit de loterij’

Van 3 kilometer van zee af naar 3 kilometer van de Duitse grens verwijderd. Het echtpaar Marieke van Meegen (54) en Johan Breukelaar (66) verhuisde in december van Noord-Holland naar de Achterhoek. Van een luxe middenwoning naar een vrijstaande boerderij met veel grond. Ze hielden nog geld over.

Mooi huis, maar geen klik met het dorp. Toen kwam tóch de verre Achterhoek in beeld. Van Meegen had inmiddels besloten haar winkel in natuurvoeding in Haarlem te verkopen. Breukelaar werkte vooral vanuit huis als adviseur in de chemie in met name Brussel.



,,Ik had drie huizen op het oog: in Varsseveld, Aalten en Winterswijk”, vertelt Breukelaar. ,,Dat in Varsseveld was net verkocht. Het huis in Aalten was het net niet. Toen kwam ik hier op een vrijdagmiddag in juni in Winterswijk. Ik liep met de makelaar door het huis en de grote tuin. Na de rondleiding zei ik meteen: ik wil een bod doen. Ik was op slag verliefd geworden op het huis.”



Nog dezelfde middag van de bezichtiging kwam het tot een deal. Het huis werd niet ver onder de vraagprijs verkocht voor 835.000 euro.

Alle vertrouwen

Zijn vrouw wist toen nog van niets. Van Meegen was druk met de afwikkeling van haar winkel. Ze ging verhuizen naar een woning die ze nog niet had gezien. ,,Ik had er alle vertrouwen in dat het was wat we zochten.”



Dat klopte. De verbouwde boerderij uit 1835 met 1,35 hectare grond voldeed aan alle wensen. Binnen hoefde weinig te gebeuren: er lag een zwarte leistenen vloer met vloerverwarming, de keuken was vrij nieuw en het schilderwerk binnen was helemaal hun smaak. Ze konden er 1 december zo hun meubels neerzetten.

Twee nadelen

Het huis heeft twee ‘nadelen’, zegt Breukelaar. ,,Op een groot deel van de grond zit een onderhoudsplicht van de provincie, wat wij niet erg vinden. En de mantelzorgwoning mag alleen bewoond worden door iemand die zorg nodig heeft, dus mag niet als gastenverblijf dienen. Ik dacht gelijk aan mijn schoonmoeder van 84 die in Dordrecht woonde, sinds anderhalf jaar weduwe was en door corona weinig mensen meer zag. Ze was enthousiast en is in december meeverhuisd.”



De overdracht van Van Meegens natuurvoedingswinkel Odin was op 30 november. ,,Ik had de winkel samen met mijn zus 21 jaar gerund. Ik was er helemaal klaar mee. Je bent altijd aan het werk en staat meer in dienst van de winkel, dan dat je er leiding over hebt. Heeft ook met ons karakter te maken, we waren veel te soft en lieten over ons heen lopen. Nu ben ik zo blij dat ik er van af ben.”

Nieuwe fase

Er is een nieuwe fase aangebroken in haar leven. Een gevoel van eenzaamheid in het stille buitengebied van Winterswijk heeft haar nog niet overvallen.



,,Oh nee, integendeel. Ik geniet hier met volle teugen. Ik ben al heel druk in de tuin, die wel wat verwaarloosd was. Ik doe elke dag nieuwe ontdekkingen. We willen hier zo veel mogelijk zelfvoorzienend worden met een moestuin, kippen en bijenkasten. In Winterswijk zit een goede biologische winkel. Dus ik kom volledig aan mijn trekken.”

Buurt maken

Nu moeten integreren in de Winterswijkse samenleving. Vinden ze zelf, althans. Door corona kan er heel veel niet. Ze willen buurt maken, oftewel het Achterhoekse gebruik in ere houden en de directe buren uitnodigen voor een borrel, maar dat zal pas in het voorjaar kunnen.



,,Ik zou wel op pottenbakkersles willen of bij een boekenclub”, oppert Van Meegen. Breukelaar denkt meer aan een bestuurlijke vrijwilligersfunctie. ,,Of bij een sportclub. We hebben altijd veel hard gelopen.”

Hartelijk ontvangen

Van enige vijandigheid ten opzichte van ‘westerlingen’ hebben ze nog niets gemerkt. In de buurt zijn ze hartelijk ontvangen met een welkomstbord op 1 december.



De 2,5 uur durende reis naar Haarlem en Aerdenhout maken ze niet vaak. ,,Wat ons nog aan de stad bond, zoals restaurants, cultuur, theater, is allemaal gesloten. Bovendien hebben we hier ook alles. We beschouwen het als een lot uit de loterij.”



Ze hebben zich voorgenomen nooit meer te verhuizen. Breukelaar verhuisde in zijn leven dertien keer, waaronder naar Engeland en Brussel. Van Meegen is negentien keer verhuisd. ,,We zijn er klaar mee. We hebben hier onze stek gevonden. Hier blijven we.”

Vertrek naar het zuiden: Leids stel nieuwe uitbaters Hoeve de Knol Volledig scherm Céline Beltman en Aernout van Someren bij hun nieuwe stekje in Holthees. © Ed van Alem Corona gaf er ‘een zetje aan’. Het sociale leven in Leiden stond op een laag pitje, zo groot voelde de overgang naar het zuiden niet meer. Céline Beltman (34) en Aernout van Someren (35) volgden hun hart en kochten Hoeve de Knol in Holthees. Ze lieten hun leven in Leiden achter en zijn de nieuwe uitbaters van de Brabantse recreatiegelegenheid. Céline Beltman had een droom. ,,Tien jaar geleden al. Toen ging ik met mijn moeder naar Zuid-Afrika. Daar zag ik Bloomestate in Swellendam, een park met allemaal lodges. Dat wil ik ook, dacht ik. Een groot terrein met accommodaties waar mensen kunnen logeren. Groot genoeg om ook bruiloften en brainstormsessies te organiseren.” Ze ontmoette Aernout van Someren in 2014. ,,Via Tinder, het was liefde op de eerste swipe.” Beltman woonde in Utrecht. Van Someren in Leiden. ,,In een appartementje van 46 m2, boven station Leiden-Centraal. Je kon er niet je was buiten hangen, dan werd alles zwart.” Ze trouwden en kregen twee kinderen, Felix (2) en Morris (8 maanden). Beltman ging naar de hotelschool, maar ging bij een groot hotel in Amsterdam in de verkoop werken, ‘meetings en events’. Van Someren studeerde bedrijfskundige informatica en ‘rolde in’ de gamingindustrie. ,,Spelletjes als Angry Birds en Snake beschikbaar maken op Facebook en Snapchat.” Maar hij raakte erop uitgekeken. ,,Ik begon na te denken over wat ik nu eigenlijk wilde met mijn carrière.” Duizenden locaties Van Somerens behoefte iets anders te gaan doen en Beltmans droom kwamen samen. De plannen werden concreet. Beltman: ,,Onze voorbereiding was heel goed. We zijn geen dromers. We wilden het wel realistisch houden.” Er kwamen een doorwrocht businessplan en een wensenlijst. Funda werd een hobby van Beltman. ,,In eerste instantie waren we op de Veluwe aan het kijken, maar dat is niet te betalen.” Van Someren: ,,We hebben duizenden locaties bekeken.” In mei was het raak: Hoeve de Knol in Holthees. Op 17 december namen ze er hun intrek, op 20 december verwelkomden ze hun eerste gasten. Volledig scherm Er ligt weer wat kloofwerk te wachten. © Ed van Alem Drie kwartier kloven Ze begonnen meteen met het opknappen van de verschillende gebouwen en het groen op het terrein. Veel wordt uitbesteed. Van Someren heeft twee linkerhanden en richt zich met name op de administratie en IT. Klussen als hout kloven doet hij wel. ,,Maximaal drie kwartier per dag, anders krijg ik spierpijn.” Beltman is gastvrouw en zorgt voor de schoonmaak en de inventaris. De rustieke, wat gedateerde, hoeve radicaal veranderen, bleek geen goed idee. Van Someren: ,,Zeven kamers zijn ontworpen door bevriende kunstenaars van de vorige eigenaar. Die ruimtes wilden we eerst witten. Maar door feedback van vaste gasten laten we ze voorlopig zo. Dit is wat ze kennen en waarvoor ze komen. We willen er ook geen strak hotel van maken.” De riolering laten ze als eerste aanpakken, later dit jaar komen er drie lodges bij. Zachte landing De landing van de Leidenaren in Holthees was zacht, vinden ze. Beltman: ,,Ik heb het gevoel dat we omarmd worden door de omgeving. Boxmeer is een heel prettige gemeente. Mensen denken mee en zijn vriendelijk.” Ook hebben ze veel aan vorige eigenaar Wilbert Jeuken, die Hoeve de Knol ruim 26 jaar runde. ,,Hij heeft ons bij verschillende mensen en de dorpsraad geïntroduceerd. Als we een probleem hebben, mogen we hem bellen. Dan staat hij binnen 10 minuten voor de deur.” Om te helpen met het doorspoelen van de tapinstallatie bijvoorbeeld. Ze hadden geen idee hoe dat moest. Van Someren: ,,Mijn ervaring ligt aan de andere kant van de bar.” Ver weg van familie en vrienden. Verhuisd van een drukke stad en veel sociale contacten naar het rustige platteland. Beltman: ,,We hebben vaak gedacht, doen we hier wel goed aan. We hebben twee goedbetaalde banen opgezegd.” Maar met corona gingen ze meer waarderen om met het gezin samen te zijn. Van Someren: ,,Sommige mensen uit het westen zullen langzaam uit ons leven verdwijnen. Hier krijgen we weer nieuwe vrienden.” Hij zoekt nog ‘een excuus om te bieren met wat gasten’. ,,Ik moet een goede carnavalsvereniging vinden.”