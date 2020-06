Marja Middeldorp geeft schoonmaaktips: 'Ga eerst eens rustig op een stoel zitten’

Er staat na de verhuizing nog maar één stapeltje dozen in een kamer. Voor de rest is haar nieuwe appartement uiteraard geweldig opgeruimd, spic en span. Marja Middeldorp voert in de praktijk uit wat ze predikt: schoonmaken is haar handelsmerk én hobby. ,,Kijk, in de kledingkast heb ik alles keurig op kleur gehangen. Overzicht creëren in wat je hebt, geeft rust. Ik kan het vrijheidsmeisje zijn dat ik ben omdat het achter mij is opgeruimd.’’