Mathilde en Dorien vertrekken met gezin naar Bali om zich te laten inspireren voor volgende stap

Het gezin kwam zomer 2017 met kinderen Puck (nu 11) en Thom (nu 9 jaar) uit Amsterdam om meer ‘buiten’ te wonen. ,,Bij het zoeken naar een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) in de Randstad stuitten we op Geworteld Wonen (inmiddels Warmoestuin). Het is, zoals we hoopten, een paradijs voor onze kinderen gebleken en we wonen hier nu vijf jaar met heel veel plezier”, zegt Mathilde.