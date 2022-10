Maximale terugleververgoeding voor zonnepanelen op komst, wat betekent dat?

Naast een absolute minimumvergoeding voor het terugleveren van zelf opgewekte zonnestroom, moet hierop ook een maximum komen. Dat meldt energieminister Rob Jetten in antwoorden op Kamervragen van D66. Welke regels en voorwaarden het kabinet wil stellen aan dat maximum, is nog niet bekend. Ook de hoogte ervan moet nog worden bepaald. Wel is duidelijk dat dit pas ingaat als de salderingsregeling wordt afgebouwd, in 2025.

Wie stroom opwekt en deze niet zelf gebruikt, geeft deze stroom terug aan het energienet. Dat wordt verrekend met de stroom die je zelf afneemt (salderen). Lever je op jaarbasis meer stroom terug dan je van het net afneemt, dan krijg je voor het overschot een terugleververgoeding.

Kale leveringstarief

Over die vergoeding was laatst het nodige te doen, toen Eneco aankondigde het bedrag te verlagen van 0,56 euro per kilowattuur naar 0,09 euro voor mensen met een vast contract. Het idee daarachter: zonnepanelen zijn zo populair dat de financiële prikkel wel wat kan worden teruggeschroefd. Na kritiek van de Consumentenbond draaide Eneco het besluit echter terug.

Om dit soort taferelen in de toekomst te voorkomen stelt Jetten voor de vergoeding van een absoluut minimum te voorzien. Het idee is dat dit 80 procent van het kale leveringstarief wordt. Er komt dus ook een maximum. ‘Dit beschermt energieleveranciers tegen het verplicht inkopen van elektriciteit tegen een aanzienlijk hogere prijs dan de waarde daarvan op het moment van productie’, schrijft Jetten. Kortom: het is onwenselijk dat leveranciers worden gedwongen om voor teruggeleverde elektriciteit meer te betalen dan de inkoopprijs van stroom op de markt.

Thuisbatterij of accu

En die extra kosten zouden leveranciers doorrekenen aan alle klanten, dus ook aan degenen zonder zonnepanelen. Die laatsten zouden dan meer gaan betalen. ,,Door de redelijke vergoeding van een absoluut maximum, dus in eurocenten, te voorzien, kan dit worden voorkomen’’, aldus een woordvoerder van Jetten.

Energieleveranciers gaan erg verschillend om met de terugleververgoeding. Benieuwd naar wat jouw leverancier doet? Independer heeft een overzicht gemaakt.

Wat dit betekent voor paneeleigenaren? Nu ook de salderingsregeling verdwijnt en het terugverdienen met het maximum straks wordt beteugeld, moeten we er naartoe dat we ons stroomgebruik wat gaan aanpassen, zodat je verbruikt wat je opwekt, zegt energie-expert Joris Kerkhof van Independer. ,,Maar het is best lastig om onze levensstijl zo drastisch te veranderen.’’ Dat verbruiken wat je opwekt zou je kunnen ondervangen met een thuisbatterij of accu. ,,Maar het opslaan is voor korte duur, de opgewekte zonnestroom kan waarschijnlijk niet tot in de winter bewaard blijven.’’

Volledig scherm Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. © ANP

Volgens hem is het belangrijk dat een investering in zonnepanelen nog steeds zorgt voor een redelijke terugverdientijd. ,,Want anders gaat de prikkel om te investeren in panelen voor consumenten drastisch omlaag. En dat terwijl we nu juist flink aan het investeren zijn, omdat de terugverdientijd erg laag is vanwege de hoge prijs die we betalen voor stroom.’’

Kerkhof zegt dat het in elk geval fijn is dat mensen met zonnepanelen worden beschermd met een minimum terugleververgoeding. Ook Jetten noemt die vergoeding ‘belangrijk voor de terugverdientijd van zonne-installaties.’ Die ligt op ongeveer zes jaar.

