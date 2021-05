Met deze meubels zit je buiten ook goed

Afbouwga­ran­tie nagenoeg bij iedere hypotheek­ver­strek­ker verplicht als je zelf een huis bouwt

3 mei Omdat woningen duur zijn en je er bij lopende nieuwbouwprojecten soms moeilijk tussenkomt, zijn er ook mensen die de bouw in eigen beheer (laten) uitvoeren. Door zelf een kavel of bestaand pand te kopen en een aannemer te regelen die er het gewenste huis van maakt. Dat scheelt in de kosten en de koper heeft meer zeggenschap over hoe alles eruit komt te zien. Afbouwgarantie is in bijna alle gevallen verplicht.