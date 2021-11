Met deze simpele smeermiddelen (die je toch al hebt) kom je van een piepende deur af

Zelf vindt Marja het hoogst irritant: ,,Ik dacht: wat is er toch aan de hand? Het fluit, piept en kraakt aan alle kanten in mijn huis. Ik denk dat het komt doordat in de zomer de deuren vaker open stonden en dat daardoor stof tussen de scharnieren is gaan zitten. Als de verwarming aan staat, wordt van iedereen verlangd de deuren dicht te doen. ‘Ben je in de kerk geboren’, is zo'n vraag die iedereen wel eens heeft gehoord die de deur niet achter z'n kont dicht deed.”

Het is een krakend of bijna knarsend geluid, zo beschrijft Marja. ,,Dat stof gaat kleven tussen die scharnieren en dan is het wiep-wiep-wiep. Het slijpsel van het metaal dat dankzij het stof over elkaar wrijft, dat is wat je hoort. Een heel leuk klusje om rustig op te pakken, want je stoort je er altijd aan op momenten dat het niet uitkomt het euvel te verhelpen. Als je 's avonds laat thuiskomt van een feestje en de huisgenoten niet wil wakker maken, bijvoorbeeld.”

Benodigdheden voor schoonmaak scharnieren

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving ,,Laat ik eerst zeggen wat je niet nodig hebt en dat zijn dure sprays en flesjes die je waarschijnlijk toch maar heel weinig gebruikt. Met simpele middelen die je waarschijnlijk al in huis hebt kom je een heel eind. Een make-upkwastje, bijvoorbeeld. Gooi die nu niet weg als je hem niet meer voor de oogschaduw gebruikt. Ik heb zelf een glaasje met oude make-upkwasten, naalden, veiligheidsspelden, paperclips en een pincet. Neemt weinig ruimte in beslag en ze komen altijd goed van pas.”



Is er geen make-upkwast aanwezig, pak dan een wattenstaafje. Die gebruik je als een tandenstoker bij de scharnieren. Probeer heel precies het stof weg te peuteren.



Verder nodig: een kaars, vaseline, slaolie, groene zeep, trapje, mager sopje (lauw water in een emmer met een paar druppels afwasmiddel)

Smeermiddelen

,,Op de deurscharnieren wrijf je wat vaseline. Dat kan ook met de make-upkwast of een wattenstaafje. Doe de deur langzaam open en dicht zodat de vaseline zich goed kan verspreiden. Weg is je gepiep en alles loopt weer gesmeerd", aldus Marja.

,,Er zijn nog meer dingen die piepen en dan kom ik al gauw bij de gordijnen. Die doe je nu misschien ook vaker dicht dan in de zomer en ook in de gordijnrails gaat stof zitten. Pak de trap en doe een lange kaars in je hand. Die kaars houd je verticaal vast en daarmee ga je in die gordijnrails. Dan zul je zien dat de gordijnlopers weer soepel over de rails glijden.” Heb je nou geen kaars of werkt het niet goed genoeg, dan raadt Marja aan om groene zeep te gebruiken.”

Dan de slaolie, waar is die voor bedoeld? ,,Voor de deurklinken. Ook die gaan nog wel eens knarsend open. Doe een beetje slaolie tussen de scharnieren. Echt maar een paar druppeltjes, want je wil niet dat de olie in je tapijt terechtkomt. Er zit ook een schroefje aan de deurklink overigens, meestal aan de onderkant. Draai die met een kleine schroevendraaier goed vast. Dan ga je weer een heerlijke piep- en knarsvrije winter tegemoet.”

Bonustips

,,Oh, het ging tot nu toe over metaal. Maar ook houten lades kunnen wel eens moeilijk dichtgaan en daar veel geluid bij maken. Daar zou ik die kaars weer voor gebruiken. Laat de kaars langs de gleuf van de lade gaan en doe hem een paar keer open en dicht.” En klepperende deuren? ,,Daar zijn rubberen tochtstrips voor uitgevonden. Die helpen dus niet alleen tegen klepperen, maar ook tegen de tocht. Je huis wordt direct energiezuiniger. Wat wil je nog meer?”

