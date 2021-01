Met deze slimme tips breng je als beginner kleur in huis

Wil je experimenteren met kleur in huis, maar vind je dat ook best spannend? Kleurexpert Sander Sprengers van verfmerk Little Greene en kleur-in-het-interieurexpert Anki Wijnen geven de beste kleurtips voor beginnende kleuradepten.

De basis

Een neutrale basis is een goed uitgangspunt voor de kersverse kleurliefhebber. Anki Wijnen inspireert met @Zilverblauw 88.000 volgers op Instagram met beelden van haar kleurrijke interieur waarbij ze een witte basis combineert met accentkleuren. ,,Kiezen voor een statement piece in een accentkleur, bijvoorbeeld een bijzettafel of een oud kastje, kan een goed begin zijn om met kleur te gaan werken. Maak van tevoren een plannetje met de kleuren die je wil gebruiken en maak een moodboard met kleurstalen en foto’s uit tijdschriften die je mooi vindt.”

Er zijn ook apps waarmee je op je telefoon een muur kunt inkleuren, zoals de Flexa Visualizer App. Als je handig bent met Photoshop of Paint kun je dit ook op je pc doen. ,,Het hoeft niet perfect te zijn, maar het geeft een idee van wat een kleur kan doen in jouw huis.”

Quote Als het je niet zint, is het zo weer overge­schil­derd Sander Sprengers

Klein beginnen is het devies. Natuurlijk kun je dit letterlijk doen door meer gekleurde accessoires in huis te gebruiken, maar het kan ook door een accentkleur in één (kleinere) ruimte door te voeren. Sander Sprengers: ,,Verf eens een deur in een contrasterende kleur en trek die kleur door in de plint. Je hoeft het niet in je hele huis toe te passen, maar begin bijvoorbeeld in de hal. Als het je niet zint, is het zo weer overgeschilderd.”

Hoofdkleur

Kleur in huis pas je op vele manieren toe. Dat wil zeggen: je huis ziet er niet direct uit als Barbies zomerhuis door gebruik te maken van felle kleuren. Sander Sprengers: ,,Kies voor een hoofdkleur en varieer met lichte en donkere schakeringen van die kleur. Met kleurgradatie breng je contrast en daarmee spanning aan, terwijl het resultaat rustig blijft. Of beperk je keuze in eerste instantie tot twee kleuren. Val je voor een bepaald behang, kies dan kleuren uit dat behang om op voort te borduren. Onthoud dat je niet alleen bezig bent met het kiezen van een kleur, maar met het samenstellen van een totaalplaatje waarin je gordijnen, vloer, accessoires en de meubels waaraan je gehecht bent, nog mooier tot hun recht komen.”

Maar stel, je gaat voor die twee kleuren, welke kleuren kies je dan precies? Op die vraag kan de kleurenleer van Johannes Itten, Zwitsers kunstschilder en docent uit de 19de eeuw, antwoord geven. De kleurencirkel van Itten leert je hoe kleuren met elkaar samenwerken of contrasteren en is nog altijd vaste kost op iedere kunst- of stylistenopleiding. Wil je je paarse bank extra laten opvallen? Dat doe je met geel voor een warm-koud contrast. Kies je voor kleuren die dichter bij elkaar liggen in de kleurencirkel, dan creëer je rust in het geheel. Je vindt een schat aan informatie over Itten én zijn kleurencirkel via Google. Meer praktische tips en video’s over kleur in het interieur vind je ook op de website van vtwonen.nl door te zoeken op ‘kleur in het interieur’.

