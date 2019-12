Met deze tips maak je een multifunctionele zolder

KlusvrouwHieke Grootendorst geeft elke week klustips en een inkijkje in haar leven als klusvrouw. Deze week klimt ze naar de zolder. Hoe richt je die zo in dat hij ook echt wordt gebruikt?

Voor veel mensen is de zolder een doorn in het oog. Als expert bij de helpdesk van Eigen Huis & Tuin heb ik inmiddels veel foto’s van zolders voorbij zien komen. Mij viel op dat de zolders er vaak nog exact zo uitzien als op het moment van de oplevering van het huis.

Zijn zolders vergelijkbaar met de peertjes in onafgemaakte ruimten? Of met kamers zonder plintjes? Ja dus. Vaak heeft de zolderruimte schuine wanden: een flinke uitdaging. De zolder is niet voor niets een ruimte die maar niet afkomt. Als je toch aan de slag gaat, maak de zolder dan multifunctioneel. Het is geen heel makkelijke klus, maar daar houd ik wel van. Met deze tips maak je je zolder, en dus ook je woning, helemaal af. En gebruik je hem het best.

Functie

Bepaal eerst de functie van je zolder. Meestal is het vooral een handige opbergruimte. Daarnaast is er vaak een tweede bestemming, zoals voor hobby, wassen, strijken, logeren, spelen, slapen of werken. Kies liever twee functies waar je goed de ruimte voor hebt, dan drie waarvoor de ruimte te krap is.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Denk groot

Is de basis in orde? Als je onvoldoende licht hebt, kun je nog kiezen voor een dakraam. Als je onvoldoende ruimte hebt, ga dan voor een dakkapel. Je kunt ook wandjes neerzetten om de ruimte op te delen voor verschillende functies of personen. Denk groot en kijk dan wat mogelijk is.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Schuifwand

Sommige dingen kun je niet veranderen. Zoals schuine wanden. Hoe benut je die optimaal? Ze zijn ideaal voor opbergruimte. Door hier een schuifwand voor te maken kun je overal goed bij. En schuiven bespaart je ruimte. Kies voor een dubbele rail met een hangend of rollend systeem van houten panelen.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Stuken

Hoe maak je de wanden mooi? De wanden zijn meestal afgewerkt met plaat-materiaal. Stuken is een optie als je van strak houdt. Schilderen kan ook. En als je wilt behangen, bedenk dan goed dat je behang niet gemakkelijk van plaatmateriaal afkrijgt. Kies dan voor glasweefsel, dat is overschilderbaar.

Trapgat

Dan is er nog een laatste uitdaging: wil je het trapgat open of dicht? Het meest praktische in het kader van privacy en warmtebehoud is een soort overloop. Op de bovenste trede meteen een deur is niet handig als je je handen vol hebt. Je wilt even ergens kunnen landen.