Met deze voorjaarstips krijg je zin om in de tuin te werken

Meer bebouwing in Nederland, vooral door vinexwij­ken

16:34 De Nederlandse grond wordt vaker bezet door gebouwen dan ruim twintig jaar geleden. In Zuid-Holland zijn de meeste nieuwe huizen en bedrijven neergezet. De bebouwde ruimte nam in de periode 1996-2005 toe van 20,4 naar 23,4 procent van het oppervlak van de provincie. In Friesland was de groei van de bebouwing het kleinst. Dat meldt het Centraal Bureau Statistiek vandaag op basis van cijfers over het bodemgebruik per provincie.