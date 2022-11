Met dit middeltje kun je heel veel spullen weer laten blinken: ‘Je moet bijna een zonnebril op!’

Toch springt de Haagse schoonmaakgoeroe vandaag nog op de fiets om wasverzachter te kopen. En wel hierom. ,,Nu het wat kouder in huis wordt - en ik de verwarming nog steeds niet aan heb gezet! - merk ik dat het een stuk vochtiger is in huis. Dat zie ik aan m’n hygrometertje. Alles wat glimt en blinkt, denk aan koper, zilver, de fotolijstjes en het glas ervan, heeft iets meer aanslag dan normaal. De lijstjes plakken een beetje, ze zijn vuil en een beetje doffig. Er zit ook stof op. Als het warmer is, dan verdwijnt dat makkelijker. We pakken nu dekentjes, en al die verplaatsingen geven ook meer stof. Het is wel eens leuk om lijstjes met foto’s of aquarel af te stoffen. Dat doe je hooguit één, twee keer per jaar.”



,,Zelfs ik, digibeet Marja, ben op internet gaat kijken, en kwam tegen wat je allemaal met wasverzachter kunt doen. Ik ben altijd hartstochtelijk tegen geweest. Maar vrouwen mogen een beetje grillig zijn in wat ze vinden. Wat ik zou aanraden: je neemt een plantenspray, die vul je voor de helft met wasverzachter en voor de helft met lauw water. Dat moet je dan lekker even shaken, zodat het goed vermengt. Je pakt dan een oude, verwassen washand, zodat je met je vingers goed bij alle hoeken kunt. Zorg ervoor dat je een natte en een droge kant hebt, je hoeft dan niet met verschillende lappen te werken.”