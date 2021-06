‘Met een schaduwdoek haal je de vakantie naar je tuin’

Waarom ziet het er leuk uit?

,,Het wappert lekker in de wind, geeft verkoeling en ik krijg er het gevoel van loungen van. Hij is niet meer weg te denken. Het leuke is dat een schaduwdoek in iedere tuin of op elk balkon wel past. Als je een paar palen of een boom hebt staan, of welk ander hoog object dan ook, dan bind je het daaraan vast. Het is flexibel, dus aan het einde van het seizoen kun je de doek weer goed opruimen. En een goed doek is helemaal chique. Ik heb exemplaren gezien die elektrisch oprolbaar zijn.”