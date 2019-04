‘Met Koningsdag is het code oranje qua inbraken’

Waterver­bruik loopt spuigaten uit: ‘Stop die eindeloze stijging’

8:16 De eindeloze stijging van het verbruik van drinkwater in Nederland moet stoppen. Vorig jaar gebruikten klanten van Vitens bijna 10 procent meer water dan in 2014 en als die trend zich doorzet gebruiken we in 2050 zelfs 30 procent meer water dan vijf jaar geleden, zo berekende het waterbedrijf. Vitens wil dat mensen bewuster omgaan met drinkwater en begint daarom vandaag een offensief om verspilling tegen te gaan.