Met scheerschuim kun je veel meer dan je baard eraf halen: ‘Een heerlijk middel om mee schoon te maken’

Dat brengt Marja op het onderwerp van deze week: scheerschuim. ,,Ik ben er gek op. Je kunt het, heel goedkoop, van het eigen merk in de supermarkt kopen. Tegenwoordig moeten de mannen baarden hebben. Jan, Pier, Tjoris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Ik vind het jammer, ik hou van een mooi, glad gezicht. Vroeger was het beeld van scheerschuim, de kwast, scheerzeep en het scheermesje het gewone beeld in de badkamer. En mijn vader had ook een stukje aluin tegen het bloeden.”



Maar met scheerschuim kun je ook een heleboel andere handige dingen doen. ,,Het is allereerst een geweldig schoonheidsmasker. Dames: smeer je gezicht ermee in. Het desinfecteert en helpt tegen puistjes, die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Zo kan je ook je handen desinfecteren als je op je duim hebt geslagen met een hamer. Maar je kunt er ook je badkamer mee schoonmaken. Teken een sinterklaasbaard op de badkamerspiegel en smeer het schuim over de spiegel uit. Gebruik geen water. Daarna wrijf je het uit met een droge doek. Je hebt nu met het scheerschuim een heel mooi laagje aangebracht waardoor je spiegel niet snel meer condenseert.”