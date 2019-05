Miljuschka over verbouwing: ‘Einde van ons geld in zicht’

Studiokeuken

Nadat de kijker een snippertje meekrijgt van hoe er met de familie Pasen is gevierd (eitjes zoeken!), loopt Miljuschka nog eens een rondje om het huis. ,,Kijk hoe mooi de appelboomgaard in bloei staat - hij is helemaal ontploft.” Trots toont ze de eyecatcher van de studiokeuken, die aan de achterkant van de boerderij wordt gemonteerd: een groot raamwerk van stalen kozijnen. Na de installatie kan ze haar geluk niet op. ,,Eindelijk iets dat eruit ziet zoals het in ons hoofd zat.”

Want ja, geeft ze toe, ze had gedacht al verder te zijn in de verbouwing. De volgers van de vlog zien hooguit de contouren van hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Miljuschka besluit dan ook: ,,Het is de hel. Alles gaat anders dan je denkt. Mensen zeggen dat ze dingen kunnen die ze niet kunnen. Het is makkelijker om een keuken te runnen met twintig man onder je dan een verbouwing.” Ook bekent ze dat de spaarpot onderhand leeg is. ,,Het einde van ons geld is in zicht. We moeten nu ook dingen laten.”