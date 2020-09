Minder woninginbraken: zo zit het in jouw gemeente

Inbrekers zijn al sinds het begin van de coronacrisis in maart minder actief. Het aantal geregistreerde woning- en schuurinbraken is met 18 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Ondanks deze landelijke afname nam het aantal inbraken in bijna 30 procent van de gemeenten juist toe. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer.

De politie neemt aan dat thuiswerken door corona een positieve invloed had op het aantal inbraken, al is het verband nog niet aangetoond en geldt de trend ook niet overal. In 105 van de 355 gemeenten nam het aantal inbraakincidenten tussen maart en augustus 2020 juist toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name Noord-Brabantse gemeenten kregen vaker te maken met inbrekers. Van alle gemeenten met hogere inbraakcijfers dan vorig jaar, lag bijna een kwart binnen de Noord-Brabantse provinciegrenzen.

De daling van het aantal inbraken was landelijk vooral in april en mei zichtbaar, toen veel mensen thuis zaten vanwege de coronamaatregelen. In de zomer hadden weer meer mensen last van inbrekers, al weet de politie dat in vakantieperiodes altijd wel vaker wordt toegehapt omdat mensen dan voor een langere periode hun huis achterlaten. De trend is trouwens al langer aan de gang: in vergelijking met 2013 kelderde het aantal inbraken in huis met ongeveer de helft, blijkt uit politiegegevens.

Van de gemeenten waar meer dan 100 inbraken werden gepleegd, zijn dit de grootste stijgers ten opzichte van vorig jaar:



1. Oosterhout: van 74 naar 131 inbraken (+77 procent)

2. Ede: van 157 naar 247 inbraken (+57 procent)

3. Alkmaar: van 96 naar 125 inbraken (+30 procent)

4. Tilburg: van 260 naar 332 inbraken (+28 procent)

5. Hengelo: van 100 naar 124 inbraken (+24 procent)

In 240 gemeenten daalde het aantal inbraken. Vooral in Maastricht kunnen bewoners zich veiliger voelen, met 44 procent minder inbraken. Ook in Groningen en Haarlem is het aantal inbraken met meer dan 40 procent afgenomen. In tien gemeenten werden precies evenveel inbraken geregistreerd als vorig jaar.

Grote verschillen

Het aantal geregistreerde inbraken kan worden opgedeeld in twee categorieën: woninginbraken en schuurinbraken. Per soort ontdekte Independer verschillende trends. Zo daalde het aantal woninginbraken sinds corona vooralsnog met gemiddeld 29 procent ten opzichte van 2019. Het aantal schuurinbraken daalde met 13 procent significant minder hard.

Inbraak in een schuur of kelderbox op hetzelfde adres als je huis, is in principe gedekt via de inboedelverzekering. Er moet wel echt sprake zijn van inbraak en er moet aangifte zijn gedaan bij de politie. ,,Als de schuurdeur gewoon open stond, geldt de dekking niet.” zegt Eelko van Dijk, schade-expert bij Independer. ,,Let ook op dat er andere regels gelden als de box zich niet op het adres van je huis bevindt. Dat moet je echt opgeven bij je verzekering.”

Weten hoe inbrekers toeslaan? Bekijk onderstaande video van de politie.