Minister Ollongren vindt dat Wijk bij Duurstede boekje te buiten gaat bij verduurzamen woningen

100 jaar oude woningen in Enschede gered van sloopkogel: ‘De wc was in de tuin’

28 augustus Het lot van 73 bijna honderd jaar oude woningen in wijk ’t Getfert in Enschede leek bezegeld. Corporatie Ons Huis had de sloop al aangekondigd, maar komt daar nu op terug. Bij nader inzien geeft de cultuurhistorische waarde de doorslag en volgt renovatie. Tot opluchting van de bewoners.