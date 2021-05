Moestuinieren op de vierkante meter: ‘Het resultaat is overweldigend’

,,Ik vond het heerlijk, bezig zijn in de natuur. In de moestuin de groenten verzorgen. Ik wilde dat blijven doen”, zegt Hennie. ,,Op weg naar de tuin die ik verzorgde, fietste ik altijd langs Tuinvereniging Leeuwenbergh. Op een gegeven moment dacht ik: ik ga toch eens informeren of ik daar een tuin kan krijgen. En dat bleek het geval. Ik ben er heel gelukkig mee, het is een fijne plek. Op de vereniging zijn ook lezingen of workshops. Het is een fijne club van gelijkgestemden. Ik voel me hier echt thuis.”