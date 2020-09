Mogelijk prijsafspraken bij verkoop woonspullen, meerdere invallen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt een mogelijk kartel in de sector voor woninginrichting en heeft daarvoor deze week meerdere invallen gedaan. Het vermoeden is dat leveranciers aan winkeliers opleggen welke prijs zij voor hun producten mogen vragen. Mogelijk maakten leveranciers ook onderling verboden afspraken over verkoopprijzen die zij winkeliers in rekening brengen.

De ACM kan tijdens het onderzoek nog niet zeggen om welke bedrijven of om wat voor informatie het gaat. ,,Na aanwijzingen zijn medewerkers ongevraagd op bezoek geweest bij verschillende bedrijven om informatie op te vragen”, zegt een woordvoerder. ,,Dat hebben we gedaan omdat die aanwijzingen erop duiden dat er overtredingen zijn geweest van de mededingingswet. We zijn hier nu mee naar buiten gekomen om een signaal te geven dat dit soort gedrag niet kan.”

Bij de invallen is informatie overgedragen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om papieren of e-mailverkeer, maar over de inhoud wil de ACM niets zeggen. Er is géén reden om aan te nemen dat woonwinkels zelf betrokken zijn bij de verboden prijsafspraken. ,,Het onderzoek richt zich enkel op de toeleveranciers”, aldus de woordvoerder.

Concurrentie

Concurrenten mogen onderling geen afspraken maken over de prijs die zij vragen voor hun producten of diensten, zo bepaalt de wet. Alleen al het praten met concurrenten over toekomstige prijzen en verwachte prijstrends is verboden, omdat ook dit de onderlinge concurrentie vermindert. Als de concurrentie vermindert, stijgen de prijzen. Ook het opleggen van vaste of minimum-consumentenprijzen aan winkeliers is niet toegestaan vanwege het prijsopdrijvende effect ervan. Winkeliers moeten in volledige vrijheid en in onderlinge concurrentie hun eigen verkoopprijzen kunnen bepalen.

De ACM onderzoekt de komende tijd of de concurrentieregels inderdaad zijn overtreden en kan dan overgaan tot het opleggen van sancties, zoals een boete. Als er geen regels zijn overtreden, stopt het onderzoek.

Bedrijfsbezoeken ten tijde van corona

Dit is de eerste keer sinds het begin van de coronacrisis dat de ACM invallen doet. ,,Er is een periode geweest dat we niet zomaar naar binnen konden gaan, dus lagen dit soort onderzoeken stil”, zegt de ACM-woordvoerder. ,,Die periode zijn we voorbij. Met inachtneming van de coronamaatregelen zijn onze medewerkers nu wel overgegaan tot invallen omdat daar aanleiding toe was.”

