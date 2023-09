Muggenplaag: stekker en citronella werken niet, maar wat dan wel? Experts leggen het uit

Piek overlastDe overlast door muggen is sinds half augustus flink toegenomen, meldt muggenradar.nl. De reden? In juli en augustus heeft het veel geregend, waardoor er veel broedplaatsen voor muggen waren. Deze maand volgt nóg een piek. Niks irritanter dan die zoemende insecten in je slaapkamer, om nog maar niet te spreken over de jeuk na een beet. Voor wie rustig wil slapen, zijn talloze middelen op de markt. Maar welke zorgen nou écht voor een mugvrije nachtrust? ,,Onze lichaamsgeur is een soort kruimelspoor dat de mug volgt om ons te vinden.”