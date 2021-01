Munt Hypotheken opnieuw als beste geldverstrekker uit de bus

Huiseigena­ren investeren meer in duurzaam­heid: ‘Hybride warmtepomp bespaart honderden euro's’

22 december Huiseigenaren zijn meer dan eerder bereid om hun woning te verduurzamen. Dat laten ze weten in een enquête van ABN Amro. Ze hebben meer aandacht voor hun huis en in veel gevallen is de huishoudpot goed gevuld tijdens de coronapandemie. Ook bedrijven in duurzame energie schetsen een rooskleurig beeld.