‘Mysterieuze’ Villa Trianon komt weer in beeld

Tussen de herenhuizen in het zuidelijke deel van de Bredase Baronielaan ligt achter een verweerd tuinhek en een dichte rij naaldbomen een mysterieuze villa. Maar het is de bedoeling dat het monumentale gebouw straks weer vol in beeld komt.

Het ‘mysterie’ wordt daarmee ook ontrafeld. Want het is eigenlijk een vrij gewone villa - met veel achterstallig onderhoud - waar nu bedrijven in zitten en die na de verbouwing een nieuwe functie krijgt.

Villa Trianon, zoals het gebouw een eeuw geleden is genoemd, is sinds 2016 in handen van ontwikkelaars Maas-Jacobs en Somnium. Die willen de villa restaureren en er twee woningen in maken, mogelijk in combinatie met een kantoorfunctie.

Bomenkap

Maar dat is slechts één onderdeel van de plannen. Zo wordt de aanbouw (die uit de jaren zeventig stamt en geen monumentale status heeft) gesloopt. Daar komt de inrit naar een nieuw te bouwen appartementencomplex met een parkeerkelder. Op het perceel komen ook nog drie grondgebonden woningen. Verder wordt de parkachtige grote tuin helemaal gerenoveerd, waardoor onder meer 112 van de 137 bomen tegen te vlakte gaan.

Volledig scherm Een luchtfoto van Villa Trianon met daaromheen de grote tuin. Inzet: een impressie van hoe het terrein straks wordt ingericht met achter de villa een nieuw appartementencomplex en links aan de Okeghemlaan drie geschakelde woningen. © Google/Somnium

De plannen hebben tot onrust in de buurt geleid. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn enkele tientallen reacties gekomen. Een aantal buren heeft bezwaar tegen de omvang van de nieuwbouw. Maar het is vooral de bomenkap die tot onbegrip leidt. Wijkvereniging Ginneken = Ginneken noemt het in een brief aan de gemeenteraad zelfs ‘een grootschalige kaalslag’.

Nieuw groen

Directeur Wijnand van der Velden van Somnium kent de zorgen. Hij heeft er begrip voor, maar denkt dat ze grotendeels weg kunnen worden genomen. ,,Het klopt dat er veel bomen verdwijnen maar er komt veel nieuw en mooi groen voor in plaats, zoals bomen, struwelen hagen en struiken. ”

Tijdens een rondleiding zegt hij dat zoveel mogelijk waardevolle bomen behouden blijven. De bomen die gekapt worden, zijn vooral naaldbomen die door de tuin verspreid staan en vaak een rommelige aanblik geven, zoals de hele tuin sowieso behoorlijk verwilderd is.

Vleermuiskasten

,,Wij gaan de tuin in oude luister herstellen, met behoud van cultuurhistorische waarden, zoals de kruisvijver en de spiegelvijver. En de pergola’s die half ingestort zijn, gaan we bijvoorbeeld opknappen.” Met de fauna wordt eveneens rekening gehouden, zo komen er vleermuiskasten, verblijfplaatsen voor eekhoorn en marterachtigen.

Volledig scherm De spiegelvijver aan de achterkant van Villa Trianon aan de Baronielaan. © Pix4Profs/Joyce van Belkom

De tuin wordt straks semi-openbaar en is dan alleen ‘s avonds en ‘s nachts afgesloten. De muur die de tuin scheidt van de groenstrook aan de Okeghemlaan wordt deels opengemaakt en en het speeltuintje dat daar ligt wordt doorgetrokken naar de tuin. Aan die kant komen ook de drie (geschakelde) woningen.

Twaalf appartementen

Het appartementencomplex komt op locatie van de oude tennisbaan, recht achter de villa: drie bouwlagen met elk vier appartementen, in grootte variërend van 130 tot 190 vierkante meter.

Een aantal omwonenden vindt het bouwblok te omvangrijk. ,,In dit project hebben we te maken met veel factoren. Erfgoed, natuur, cultuur-historie maar ook met economische haalbaarheid. En ik denk dat we met ons plan de juiste balans hebben gevonden”, zegt Van der Velden. ,,Bovendien, behalve dat er mensen bezwaar maken, hebben zich ook al meer dan honderd mensen gemeld die interesse hebben om hier te gaan wonen.”