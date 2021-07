‘Naoorlogse wijken hebben genoeg ruimte voor honderdduizenden extra woningen’

De resultaten bieden een andere kijk op de discussie die momenteel wordt gevoerd over ‘bouwen in het groen’ of ‘inbreiding in de stad’. Het Economisch Instituut voor de Bouw stuurde in een recent rapport aan op het ontwikkelen van gebieden buiten bestaande dorpen en steden. Ook in de Tweede Kamer wordt met name door VVD en CDA aangedrongen op nieuwe vinexlocaties in weilanden.