Narcis ‘Rip van Winkle’, wie weet nog naar wie die vernoemd is?

eigen tuin eerstSnoeien, stekken, planten, verpotten, zaaien en schoffelen. Tuingoeroe Romke van de Kaa helpt een handje. Deze week over bloemen die zich al eeuwen in onze tuinen manifesteren.

Grappig, hoe planten en bloemen die naar een maand zijn vernoemd door de klimaatverandering worden ingehaald. De narcis ‘March Sunshine’ bloeit nu niet in maart, maar in februari. Het maarts viooltje, Viola odorata, begint soms al in januari. De naam van narcis ‘February Silver’ berustte altijd op wishful thinking, want de bloei viel steevast in maart. Nu stoelt de naam op waarheid. Ook namen als ‘Septemberglut’ en ‘September Charm’ zijn niet meer accuraat als de bijbehorende sedums en Japanse anemonen in augustus bloeien.

Dan is het een stuk veiliger om een plant naar een persoon te noemen, al weet na een paar generaties niemand meer dat Ard Schenk naast een krokus ook een schaatser was. Tulp ‘Jantje Beton’? Narcis ‘Rip van Winkle’? Wie weet nog naar wie die vernoemd zijn?

Gevulde bloemen

Die ‘Rip van Winkle’ is een van mijn favorieten. Het is een miniatuurnarcis die nu bloeit, met gevulde bloemen. De trompet is in tientallen kleine puntige bloemblaadjes veranderd. De bloem - geel met een zweem van groen - lijkt verknipt, alsof er een maniak met een schaar bezig is geweest. Maar het resultaat is ontegenzeggelijk charmant. Behalve na een hagelbui, dan liggen de bloemen plat op de grond.



Gevulde bloemen worden ook dubbele bloemen genoemd. Natuurfundamentalisten kunnen er niets mee. Vaak wordt die dubbelheid veroorzaakt doordat stampers en/of meeldraden in bloemblaadjes zijn veranderd, zodat een bloem niet bevrucht kan worden omdat de geslachtsorganen misvormd zijn. Bijen en hommels hebben er niets aan.

Volledig scherm Romke van de Kaa. © Joost Hoving

Voor de tuinier heeft die dubbelheid voordelen, want een bloem die door een insect bevrucht is heeft zijn taak volbracht: doorbloeien heeft geen zin meer. De dubbele bloem bloeit echter eindeloos door. Die staat vruchteloos te wachten op iets wat nooit zal komen. Zolang er genoeg andere bloemen bloeien waar insecten wel terechtkunnen, maak ik geen bezwaar tegen de gevulde bloem.

Eeuwen oud

In de 17de eeuw zagen ze dat bezwaar ook niet, ze waren juist dol op dubbele bloemen. Als je naar een 17de-eeuws bloemstilleven kijkt, valt het op dat je van veel bloemen de dubbele versie tegenkomt. ‘Rip van Winkle’ was er toen nog niet. De dubbele narcis die je meestal op die bloemstillevens tegenkomt is de Dubbele Campernel, Narcissus x odorus ‘Plenus’, met bloemen als goudgele roosjes.

Campernellen zijn narcissen uit Zuid-Europa die al eeuwen gekweekt worden om hun zwoele geur. In de 17de eeuw waren ze niet winterhard. Toen werden ze in de kas gekweekt, maar in ons nieuwe klimaat kun je ze buiten planten. Die dubbele campernel is nog steeds verkrijgbaar. Plant een stel naast de voordeur om bezoek met een vlaag van geur te ontvangen. Voor de fundamentalisten is er ook een enkelbloemige variant te koop.

Volledig scherm © Getty Images/iStockphoto

